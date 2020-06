Continuano gli atti delinquenziali a Siracusa, in fiamme auto e attività commerciale

Ancora nuovi fatti delinquenziali la scorsa notte a Siracusa.

Intorno alle 2:30 incendio in Via Vittorio Veneto, a bruciare tre veicoli: una Fiat Punto, un motociclo ed una Fiat Panda. Le fiamme hanno danneggiato anche portoni di ingresso e muri delle abitazioni adiacenti ai mezzi in sosta che sono andati distrutti dalle fiamme. Sul posto Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine.

Qualche ora dopo ignoti dopo avere rubato una Ford Fiesta l’avrebbero usata come ariete per sfondare la vetrina dell’attività commerciale “La Tradizione”. I malviventi hanno poi appiccato il fuoco al locale.

Anche in questo caso sul posto si sono portati i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato, la Squadra Mobile e la Scientifica.

Indagini sono in corso per accertare i fatti.