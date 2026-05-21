Continua il Maggio dei Libri, fra la Scicli di Camilleri e il Mare della Costa Iblea









Venerdì 22 maggio dalle ore 18 Il Maggio dei Libri proseguirà a Scicli presso la Sala di Lettura FILUSI, via Carlo Cattaneo, adiacente la Farmacia Comunale, con “I 30 giorni di Camilleri”. Questo perché ogni festa del Libro che si tenga nella bella cittadina Iblea deve necessariamente celebrare Andrea Camilleri, che con la sua penna impareggiabile tanto lustro ha reso a quest’area davvero speciale della Sicilia.

I partecipanti che lo vorranno potranno leggere, a propria scelta, un breve brano su tema “Le Donne di Camilleri”. L’auspicio è che “Lo Scaffale di Camilleri”, formatosi lo scorso Maggio dei Libri presso la Sala di Lettura – Biblioteca FILUSI, possa arricchirsi di ulteriori donazioni.

Ma non finisce qui! Domenica 24, con appuntamento alle 9.30 presso Piazza degli Abruzzi di Marina di Ragusa, torna la passeggiata letteraria lungo la costa con “Coste di Libri, Coste di Mare”. Partendo dalla Torre Mazzarelli, i partecipanti cammineranno lungo il tratto di ponente del Cammino Costiero delle Due Torri, fino a Punta di Mola. Il tema oggetto delle letture sarà “Il Mare”. Con la speciale partecipazione del Bookclub Mazzarelli.

Il Gruppo Promotore del Maggio dei Libri Ibleo 2026 è composto da Abulafia Editore, Barocco Slow Coast, Biblioteca – Sala di Lettura FILUSÌ, Legambiente Scicli Circolo Kiafura, Pro Loco Mazzarelli ed il contenitore culturale Liolà, Siemu a Peri e Bookclub Mazzarelli.

Per conoscere tutte le iniziative del Maggio dei Libri in Italia e nel territorio ibleo è possibile consultare cepell.it, sito ufficiale della campagna nazionale a favore del Libro e della Lettura.







