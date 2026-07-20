Continua il gran caldo in Sicilia, allerta rossa per ondate di calore e rischio incendio

  • 20 Luglio 2026 - 22:15
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La Protezione Civile Regionale ha diramato per martedì 21 luglio 2026 un’allerta rossa per il rischio incendi in tutta la Sicilia.

Il meteo prevede venti deboli o moderati secondo regime di brezza e le temperature in sensibile calo nei valori massimi, con valori ancora da elevati a molto elevati, tanto da fare scattare, sempre per domani, il bollino rosso per le ondate di calore a Palermo, Messina e Catania.