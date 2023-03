Confeserfidi firma convenzione di garanzia con Banca AideXa

Presenti all’incontro l’AD Bartolo Mililli ed il presidente Roberto Giannone per Confeserfidi e, per Banca AideXa, il presidente Roberto Nicastro, l’AD Federico Sforza, il direttore commerciale Andrea Bernardini, c’è stata la firma della Convenzione per facilitare l’accesso al credito della piccola e media imprenditoria.

Confeserfidi -primo consorzio in Italia per solvibilità- e AideXa -unica FinTech italiana autorizzata ad operare con licenza bancaria da Banca d’Italia- da tempo lavorano in stretta collaborazione, con ottimi rapporti e risultati.

Nella sede di AideXa a Milano, al civico 11 di via Solari, hanno messo nero su bianco un’intesa che rafforza la partnership e conferma il loro ruolo sinergico nell’aiutare ad ottenere il credito alle piccole e medie imprese, in pochissimi giorni e a condizioni molto vantaggiose.

Gli AD, Mililli e Sforza, hanno evidenziato come Confeserfidi ed AideXa condividano il modo di operare basato su una qualificata assistenza alle imprese nella focalizzazione delle esigenze finanziarie e su una elevata velocità d’azione con un innovativo metodo di valutazione del merito creditizio completamente automatizzato, che valorizza gli aspetti qualitativi dell’impresa e le capacità dell’imprenditore.









Confeserfidi e AideXa, sono speculari nella loro capacità di interagire con l’imprenditoria italiana nel settore dell’erogazione del credito, fornendo risposte immediate alle richieste, prodotti specifici per le ‘singole’ esigenze, con l’obiettivo centrato di risolverle nei tempi immediati per le necessità dell’impresa. Il Confidi siciliano e la FinTech che ha sede in Lombardia, si distinguono per la velocità di azione, attenzione costante e attiva alla piccola imprenditoria, immediatezza di intervento con l’impiego di tecnologie all’avanguardia che consentono, appunto, concretezza e rapidità di risposta per chi ne ha bisogno.

Dichiarazione Bartolo Mililli, AD Confeserfidi: “La rapidità e l’efficacia nelle risposte alle imprese che chiedono il nostro ausilio, accomuna Confeserfidi e AideXa. In questo senso, l’atto siglato lo scorso lunedì, cementifica ancora di più la vision comune che detta, appunto, nella celerità, nella prontezza, nella capacità di intuire le esigenze della domanda e nell’efficacia della risposta, il nostro rapporto. La piccola imprenditoria italiana, oggi, ha bisogno di un’immediata, concreta ed efficiente reazione dal proprio interlocutore alle richieste poste sul fronte creditizio. I prodotti creditizi che sono nella nostra bag, sono consoni a queste domande e rispondono a questa esigenza”

Dichiarazione Andrea Bernardini Chief Commercial Officer Banca AideXa: “Oggi più che mai le PMI italiane hanno bisogno di un sostegno concreto e di strumenti di finanziamento semplici, veloci e trasparenti per far fronte agli investimenti e alle sfide della crescita. Grazie alla partnership con Confeserfidi, le soluzioni di instant lending di Banca AideXa si combinano oggi con una profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale locale”.