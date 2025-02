Comuni Plastic Free, nella classifica 2025 anche Modica e Scicli | La Sicilia al secondo posto

Sono 122 i Comuni Plastic Free 2025. La classifica arriva in seguito alla valutazione composta da ventitré punti di Plastic Free onlus. La regione più virtuosa è l’Abruzzo, con 16 comuni, seconda la Sicilia (14), e infine Puglia e Veneto (12), Lombardia e Campania (10).

“Sono molto orgoglioso che la nostra iniziativa, giunta alla quarta edizione, raccolga ogni anno sempre più adesioni passando da 111 a 122 Comuni Plastic Free”, ha dichiarato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus, l’associazione ha presentato oggi a Montecitorio i risultati della campagna.

La consegna dei riconoscimenti e delle targhe con il relativo attestato di virtuosità si terrà il prossimo 8 marzo a Napoli presso il Teatro Mediterraneo, in un evento che celebrerà l’impegno per l’ambiente delle Amministrazioni locali.

Ecco l’elenco completo suddiviso per Regione

Abruzzo: San Salvo e Vasto (CH); Bussi sul Tirino e Pescara (PE); Alba Adriatica, Castiglione Messer Raimondo, Corropoli, Giulianova, Martinsicuro, Nereto, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Silvi, Torano Nuovo e Tortoreto (TE).

Calabria: Girifalco e Montepaone (CZ); Diamante, Paola e Tortora (CS); Jonadi e Parghelia (VV).

Campania: Benevento (BN); Caiazzo, Cesa, Falciano del Massico e Succivo (CE); Bacoli, Gragnano, Pomigliano d’Arco e Pompei (NA); Agropoli (SA).

Emilia-Romagna: Ferrara e Terre del Reno (FE); Longiano (FC).

Lazio: Pofì (FR); Latina, Sermoneta e Sperlonga (LT); Colleferro (RM); Viterbo (VT).

Liguria: Imperia (IM); Castelnuovo Magra (SP); Celle Ligure e Millesimo (SV).

Lombardia: Bergamo (BG); Gussago (BS); Borgo Virgilio (MN); Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio e Milano (MI); Lissone, Villasanta, Vimercate (MB); Pavia (PV).

Marche: Agugliano, Ancona, Polverigi e Sirolo (AN); Fermo (FM).

Molise: Petacciato e Termoli (CB), Capracotta (IS).

Piemonte: Pianezza e Rivalta di Torino (TO).

Puglia: Acquaviva delle Fonti, Bari, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Mola di Bari, Monopoli (BA); Ceglie Messapica e Fasano (BR); Castro (LE); Castellaneta, Manduria e Mottola (TA).

Sardegna: Oristano (OR); Aglientu, Badesi e Castelsardo (SS); Teulada (SU).

Sicilia: Favara (AG); Caltanissetta (CL); Belpasso e Camporotondo Etneo (CT); Enna (EN); Furci Siculo, Roccalumera e Santa Teresa di Riva (ME); Cefalù (PA); Modica e Scicli (RG); Avola (SR); Mazara del Vallo e San Vito Lo Capo (TP).

Toscana: Empoli (FI); Follonica (GR); Pisa e Vicopisano (PI).

Trentino-Alto Adige: Merano e Salorno (BZ); Lavis, Pergine Valsugana, Sant’Orsola Terme e Vallelaghi (TN).

Umbria: Castiglione del Lago e Corciano (PG); Narni (TR).

Veneto: Cittadella, Fontaniva e Padova (PD); Pontecchio Polesine e Taglio di Po (RO); Carbonera (TV); Caorle, Jesolo, Marcon e Mira (VE); San Pietro di Morubio (VR); Vicenza (VI).

La nostra Città ottiene il prestigioso riconoscimento di Comune Plastic Free. Nata da una mozione del Gruppo Consiliare di Obiettivo Comune, l’iniziativa è stata caratterizzata da una serie di step che hanno visto susseguirsi numerose attività di sensibilizzazione ambientale sul nostro territorio.

Il riconoscimento è stato ufficializzato presso la Camera dei Deputati, a Roma.

Il nostro Movimento si è fatto promotore in Consiglio con un’apposita mozione che ha visto in testa come firmatario il Consigliere Salvatore Causarano. “Sono molto contento che la mozione di cui ci siamo fatto promotori- dichiara il Consigliere Causarano – per impegnare l’Amministrazione a porre in essere tutte le azioni necessarie per il riconoscimento Plastic Free abbia avuto oggi il suo epilogo positivo. Ringrazio il Sindaco Marino e la Giunta, l’Ufficio Ecologia, l`Impregico e tutti i cittadini che, anche in forma associata come Legambiente, hanno supportato le iniziative di Plastic Free, organizzazione che a Scicli ha come referente l`Arch. Giuseppe Manenti, verso cui va il plauso per il lavoro svolto”.

Noi di Obiettivo Comune non possiamo che esprimere grande soddisfazione per il risultato ottenuto, auspicando che questo riconoscimento rappresenti un ulteriore step per una Scicli sempre più sostenibile e green.