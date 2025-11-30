Comiso – Ortaggi non tracciati al mercato ortofrutticolo: sequestrati e donati ai bisognosi









Vasta operazione, nei giorni scorsi, del Corpo Forestale della Regione Siciliana, che ha portato al sequestro di 12.000 chilogrammi di ortaggi presso il mercato ortofrutticolo comunale di Comiso, merce priva della necessaria documentazione di tracciabilità. Tutto il prodottosequestrato è stato successivamente destinato a enti caritatevoli.

Il sequestro è il risultato di dieci distinti provvedimenti amministrativi eseguiti dal personale del Nucleo Operativo Regionale Agroalimentare Sicilia (Noras).

L’attività, ha visto l’impiego di dieci unità del Corpo Forestale: cinque del Noras e cinque in supporto provenienti dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania.

Gli agenti hanno scoperto che una grande quantità di merce veniva commercializzata all’interno del mercato senza i documenti obbligatori che ne attestassero la tracciabilità. I prodotti, provenienti da produttori locali, erano privi sia del documento di trasporto che delle fatture necessarie per risalire alla loro origine, configurando una grave violazione delle norme sanitarie e commerciali.

Al termine dei controlli, sono stati comminati un totale di 15 verbali amministrativi, per un ammontare complessivo di sanzioni pari a 25.000 euro.

Gli agenti del Corpo Forestale hanno consegnato i 12.000 chilogrammi di ortaggi al Banco Alimentare, alla Caritas di Ragusa e alle Suore del Sacro Cuore che operano sul territorio di Comiso, garantendo che i prodotti venissero utilizzati a sostegno delle persone più bisognose.







