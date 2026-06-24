Comiso – “L’ingegnere di Babele”: il trombettista Fabrizio Bosso insieme al Giovanni Digiacomo Quartet al “Bufalino in Jazz”









Nel solco di una progettualità culturale che fa della complessità e del dialogo tra linguaggi la propria cifra distintiva, “L’Ingegnere di Babele”, festival promosso dalla Fondazione Gesualdo Bufalino, conferma la propria vocazione a essere luogo di incontro tra arti e visioni differenti. Domenica 28 giugno alle ore 21, il Loggiato di piazza delle Erbe a Comiso ospiterà “Bufalino in Jazz”, appuntamento gratuito di grande prestigio che rende omaggio a una grande passione dello scrittore comisano: il jazz. Una forma musicale che, come la sua scrittura, vive di stratificazioni, improvvisazioni, slittamenti di senso e improvvise epifanie. La serata vedrà protagonista il Giovanni Digiacomo Quartet, arricchito dalla presenza straordinaria del trombettista Fabrizio Bosso, tra i più autorevoli interpreti della scena jazz internazionale.

La musica afroamericana attraversa l’opera e l’immaginario di Gesualdo Bufalino, scrittore colto e instancabile esploratore dei linguaggi artistici. Dalle origini del jazz fino alla rivoluzione bebop di Charlie Parker, la sua curiosità intellettuale si è nutrita di ascolti, rimandi e contaminazioni, testimoniati anche dalla preziosa collezione di dischi 78 giri conservata nella sua biblioteca personale presso la Fondazione. In questo orizzonte prende forma un evento che è insieme omaggio e interpretazione: il jazz come espressione plurale, aperto, in continua trasformazione, capace di attraversare confini e generare nuove possibilità. Durante la serata sarà presentato anche “Time to Reset”, ultimo lavoro musicale del Giovanni Digiacomo Quartet, formazione composta da Giovanni Digiacomo al sax alto, Gianluca Di Ienno al pianoforte, Carlo Bavetta al contrabbasso e Pasquale Fiore alla batteria, al quale ha preso parte lo stesso Fabrizio Bosso. Un progetto che intreccia le radici dell’hard bop con una sensibilità contemporanea, in un equilibrio dinamico tra struttura e libertà, scrittura e improvvisazione.

Il festival “L’ingegnere di Babele”, giunto alla sesta edizione, è realizzato con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana, del Comune di Comiso, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, di Agriplast SpA di Vittoria e di SAC Aeroporto di Catania. Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sui canali social e sul sito della Fondazione Gesualdo Bufalino.







