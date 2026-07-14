Comiso – Emiliana Salvatrice Interdonato della “Stars Dancing”, Campionessa Italiana: porta la Sicilia sul gradino più alto del podio
- 14 Luglio 2026 - 13:15
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Emiliana Salvatrice Interdonato, 20 anni, ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana ai Campionati FIDESM di Rimini, nella Categoria Under 21 Classe A Cmb. Latin Style.
Emiliana, studentessa di Scienze Motorie, è allieva della Special STARS DANCING di Comiso, scuola diretta dai Maestri Giuseppe Cassibba e Jessica Malandrino.
Battendo le avversarie ballerine rappresentanti tutte le regioni d’Italia, è riuscita a portare sul gradino più alto del podio la Regione Sicilia.