Clowndario 2026, il calendario dell’associazione “Ci Ridiamo” sostiene i minori in visita al carcere di Ragusa









A volte basta sfogliare un calendario per ricordarsi che ogni giorno è un’occasione per scegliere la gentilezza. Il Clowndario 2026 dell’associazione di comicoterapia “Ci Ridiamo Sù”, intitolato per questa edizione “Basta tanto così”, nasce proprio da questa consapevolezza: trasformare i mesi dell’anno in dodici semi di cura, suggerimenti concreti e piccoli gesti che ciascuno può compiere per rendere il mondo un luogo più luminoso. Ogni pagina del Clowndario è un invito dolce ma deciso: “Basta tanto così” per ascoltare, sorridere, donare attenzione. “Basta tanto così” per ricordarci che anche un gesto minimo può diventare un ponte, un messaggio, una carezza invisibile.

Acquistando il Clowndario, con il contributo solidale di 5€, si sosterranno le attività sociali dell’associazione. Per il 2026, “Ci Ridiamo Sù” destina il ricavato al progetto di accoglienza dei minori in visita ai papà detenuti nella Casa Circondariale di Ragusa, con l’obiettivo di offrire a questi bambini un ambiente più sereno e accogliente. È un impegno che nasce da un principio semplice e profondamente umano: quando un bambino vive un momento delicato, ogni dettaglio può fare la differenza.

Accanto al calendario, l’associazione ha lanciato il progetto “Basta tanto così – Piccoli gesti che cambiano il mondo”, un invito collettivo a osservare e raccontare le piccole attenzioni che, sommate tra loro, costruiscono comunità più gentili. Disegni, brevi storie, fotografie, collage e lavori condivisi diventano testimonianze tangibili di cura reciproca. L’invito alla partecipazione è rivolto anche alle scuole, affinché insegnanti e alunni possano riflettere insieme sul valore delle piccole azioni, quelle che spesso passano inosservate ma hanno il potere di accendere cambiamenti profondi. Gli elaborati più significativi verranno esposti nello “Spazio Giallo” dell’Istituto penitenziario di Ragusa, l’area dedicata ai minori in visita, rendendola un luogo più caldo, colorato e rassicurante. Ognuno nel proprio piccolo può creare uno spazio di gentilezza: conoscere il progetto, scegliere un’attività da realizzare, raccontare cosa significa per ciascuno “basta tanto così” e sostenere l’iniziativa attraverso l’acquisto del Clowndario, che con un contributo solidale di 5 euro diventa non solo uno strumento educativo, ma anche un aiuto concreto per i bambini che accedono allo “Spazio Giallo”.

«Ogni pagina del Clowndario – spiegano i clown dottori Fabio Ferrito e Alessandro Vitrano – è un promemoria discreto ma tenace. Ci ricorda che non dobbiamo aspettare grandi occasioni per fare la differenza: basta un attimo, un sorriso, una parola buona. Il nostro sogno è che queste piccole scintille si diffondano, si moltiplichino e continuino a illuminare chi ne ha più bisogno. Perché, davvero, basta tanto così per cambiare il mondo».

Il Clowndario 2026 dell’associazione “Ci Ridiamo Sù” è già disponibile in numerosi punti vendita della provincia di Ragusa. Acquistarlo significa sostenere una causa reale e unirsi a un percorso che, attraverso arte, gioco e partecipazione, mira a diffondere una cultura fondata sulla gentilezza, sulla cura reciproca e sul valore dell’attenzione quotidiana. Per conoscere e sostenere le attività dell’associazione – impegnata nella diffusione della comicoterapia, la scienza del sorriso – è possibile visitare il sito web ufficiale, seguire i canali social oppure inviare un’email a info@ciridiamosu.it.

