Ciclone Harry, già 350 richieste di risarcimento: per la ricostruzione serviranno oltre 90 milioni









La prima stima dei danni subiti dalle imprese colpite dal Ciclone Harry è di 77 milioni per la zona costiera e 16 per le aree interne. Oltre 90 milioni di euro di danni.

I primi fondi, circa 7 milioni, arriveranno subito. Per i secondi, almeno altri 86 milioni, bisognerà invece attendere una delibera di giunta: inizia la conta dei danni diretti provocati dal ciclone Harry, con le richieste dei cittadini colpiti dall’ondata di maltempo di un mese fa. Al momento la Regione sta raccogliendo attraverso l’Irfis le domande per un primo risarcimento da 20mila euro ciascuno: c’è tempo fino a venerdì, ma già adesso i fascicoli aperti sono 346, per un totale di poco meno di 7 milioni. Questa ricognizione è utile per capire quanto servirà per la ricostruzione.

La Regione si dice certa che i fondi basteranno: le coperture arriveranno infatti dai fondi stanziati dal governo nazionale, per mobilitare i quali basterà appunto una delibera di giunta. L’idea è garantire un contributo fino a 400mila euro: 40 per cento a fondo perduto e il resto a tasso zero. Palazzo d’Orléans ricorda di avere stanziato 680 milioni, ovviamente inclusa la parte da spendere per le opere infrastrutturali. A questi fondi si aggiungono gli stanziamenti nazionali: oltre un miliardo che però va diviso con Sardegna e Calabria.







