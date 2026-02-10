Ciclone Harry: Federconsumatori plaude alla sospensione delle bollette decisa dall’ARERA

10 Febbraio 2026 - 20:33









All’indomani del disastroso ciclone Harry, che ha devastato ampie aree di Sicilia, Calabria e Sardegna, Federconsumatori aveva chiesto, oltre alla sospensione dei mutui sulle case, anche quella delle bollette di acqua, luce, gas e rifiuti in tutti i Comuni impattati dall’evento atmosferico anomalo. Tale sospensione è arrivata.

La sospensione del pagamento delle bollette non vuol dire che chi abita nei Comuni danneggiati potrà consumare gratis per sei mesi: si tratta di una sospensione dei termini di pagamento, quindi le bollette andranno pagate ma, se l’utente ne ha bisogno, potrà chiedere di pagarle sei mesi dopo. In più, al termine di questo periodo, il pagamento potrà essere rateizzato in 12 mesi senza interessi.

“E’ una misura ragionevole – commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa – che aiuta chi ha perso tutto, o ha subito grossi danni, a concentrarsi sulla ricostruzione e sulle riparazioni dandogli più tempo per pagare le utenze. Inoltre – aggiunge La Rosa – apprezziamo il fatto che l’ARERA abbia sospeso anche le procedure di distacco per morosità, persino quelle verificatesi prima del 18 gennaio”.

Non tutti i Comuni siciliani sono interessati dalla delibera ARERA, ma solo quelli identificati dall’Ordinanza 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 30 gennaio 2026.

Ecco l'elenco dei Comuni (in ordine alfabetico):









ACATE

ACI CASTELLO

ACI CATENA

ACI SANT’ANTONIO

ACIREALE

ACQUEDOLCI

ADRANO

AGIRA

AGRIGENTO

AIDONE

ALCARA LI FUSI

ALI’

ALI’ TERME

ALIA

ALTAVILLA MILICIA

ALTOFONTE

ANTILLO

ASSORO

AUGUSTA

AVOLA

BARCELLONA POZZO DI GOTTO

BELPASSO

BIANCAVILLA

BOLOGNETTA

BORGETTO

BROLO

BRONTE

BUCCHERI

BURGIO

BUSCEMI

BUTERA

CALATABIANO

CALTAGIRONE

CALTANISSETTA

CALTAVUTURO

CAMASTRA

CAMPOBELLO DI MAZARA

CAMPOFELICE DI FITALIA

CAMPOFELICE DI ROCCELLA

CAMPOROTONDO ETNEO

CANICATTINI BAGNI

CAPACI

CAPIZZI

CAPO D’ORLANDO

CAPRILEONE

CARLENTINI

CARONIA

CASALVECCHIO SICULO

CASSARO

CASTEL DI IUDICA

CASTELDACCIA

CASTELL’UMBERTO

CASTELMOLA

CASTELVETRANO

CASTIGLIONE DI SICILIA

CASTRONOVO DI SICILIA

CASTROREALE

CATANIA

CATENANUOVA

CEFALÙ

CENTURIPE

CHIARAMONTE GULFI

CHIUSA SCLAFANI

CIMINNA

CINISI

COMISO

CONDRO’

CONTESSA ENTELLINA

CORLEONE

CUSTONACI

ENNA

FALCONE

FAVARA

FAVIGNANA

FERLA

FICARRA

FIUMEDINISI

FIUMEFREDDO DI SICILIA

FLORESTA

FLORIDIA

FONDACHELLI FANTINA

FORZA D’AGRÒ

FRANCAVILLA DI SICILIA

FRANCOFONTE

FURCI SICULO

GAGGI

GAGLIANO CASTELFERRATO

GALATI MAMERTINO

GALLODORO

GANGI

GELA

GERACI SICULO

GIARDINELLO

GIARDINI NAXOS

GIARRATANA

GIOIOSA MAREA

GIULIANA

GODRANO

GRAMMICHELE

GRANITI

GRAVINA DI CATANIA

GUALTIERI SICAMINÒ

ISOLA DELLE FEMMINE

ISPICA

ITALA

LAMPEDUSA E LINOSA

LENTINI

LEONFORTE

LERCARA FRIDDI

LETOJANNI

LICATA

LICODIA EUBEA

LIMINA

LINGUAGLOSSA

LIPARI

LUCCA SICULA

MALETTO

MALFA

MALVAGNA

MANDANICI

MARIANOPOLI

MARSALA

MASCALI

MASCALUCIA

MAZARA DEL VALLO

MAZZARINO

MAZZARRONE

MELILLI

MENFI

MERÌ

MESSINA

MEZZOJUSO

MILAZZO

MILITELLO IN VAL DI CATANIA

MINEO

MIRABELLA IMBACCARI

MISTERBIANCO

MODICA

MONFORTE SAN GIORGIO

MONGIUFFI MELIA

MONREALE

MONTALBANO ELICONA

MONTALLEGRO

MONTELEPRE

MONTEROSSO ALMO

MOTTA CAMASTRA

MOTTA S. ANASTASIA

MUSSOMELI

NARO

NASO

NICOLOSI

NICOSIA

NISCEMI

NISSORIA

NIZZA DI SICILIA

NOTO

NOVARA DI SICILIA

OLIVERI

PACE DEL MELA

PACHINO

PAGLIARA

PALAGONIA

PALAZZO ADRIANO

PALAZZOLO ACREIDE

PALERMO

PALMA DI MONTECHIARO

PANTELLERIA

PARTINICO

PATERNÒ

PATTI

PEDARA

PETROSINO

PIANA DEGLI ALBANESI

PIAZZA ARMERINA

PIEDIMONTE ETNEO

PIRAINO

POLLINA

PORTO EMPEDOCLE

PORTOPALO DI CAPO PASSERO

POZZALLO

PRIOLO GARGALLO

RACALMUTO

RACCUJA

RADDUSA

RAGALNA

RAGUSA

RAMACCA

RANDAZZO

RAVANUSA

RIBERA

RIPOSTO

ROCCAFIORITA

ROCCALUMERA

ROCCAMENA

ROCCELLA VALDEMONE

RODI MILICI

ROSOLINI

S. BIAGIO PLATANI

S. STEFANO QUISQUINA

SALAPARUTA

SAMBUCA DI SICILIA

SAN FRATELLO

SAN GIOVANNI LA PUNTA

SAN GREGORIO DI CATANIA

SAN MAURO CASTELVERDE

SAN PIERO PATTI

SAN PIETRO CLARENZA

SAN SALVATORE DI FITALIA

SAN VITO LO CAPO

SANT’AGATA LI BATTIATI

SANT’ALESSIO SICULO

SANT’ALFIO

SANT’ANGELO DI BROLO

SANTA CROCE CAMERINA

SANTA DOMENICA VITTORIA

SANTA FLAVIA

SANTA LUCIA DEL MELA

SANTA MARIA DI LICODIA

SANTA MARINA SALINA

SANTA TERESA DI RIVA

SANTA VENERINA

SANTANGELO MUXARO

SANTO STEFANO DI CAMASTRA

SAPONARA

SAVOCA

SCALETTA ZANCLEA

SCIARA

SCIACCA

SCICLI

SCORDIA

SERRADIFALCO

SINAGRA

SIRACUSA

SOLARINO

SORTINO

SPADAFORA

TAORMINA

TERMINI IMERESE

TERRASINI

TORRETTA

TORTORICI

TRECASTAGNI

TREMESTIERI ETNEO

TRIPI

TROINA

USTICA

VALDERICE

VALDINA

VALVERDE

VENETICO

VIAGRANDE

VILLA FRANCA SICULA

VITTORIA

VIZZINI

ZAFFERANA ETNEA