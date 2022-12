Ciclisti coinvolti in incidenti stradali: 103 deceduti sul colpo quest’anno

Sono stati 103 i ciclisti che hanno perso la vita sulle strade italiane nei primi otto mesi dell’anno nell’immediatezza dell’incidente, cui si debbono aggiungere i decessi avvenuti a distanza di giorni o settimane negli ospedali dopo il ricovero.

Sono i dati forniti dall’Associazione sostenitori Polstrada (Asaps), dopo la morte in Veneto ieri dell’ex campione Davide Rebellin, travolto in bici da un camion. Un incidente, ricorda l’Asaps, che sembra la fotocopia di quello in cui morì nel 2017 Michele Scarponi.

“La scia di sangue sulle strade – commenta il presidente Giordano Biserni – purtroppo continua, con una particolare crudeltà anche per i ciclisti”.

Nella foto, di Tommaso Quaggio (per l’Ansa), ciò che è rimasto della bici di Rebellin.

Tantissimi i messaggi di cordoglio postati sui social, rapidamente si è diffusa ieri la notizia della morte di ciclista Davide Rebellin, a Montebello Vicentino; l’ex campione di ciclismo, 51 anni, è morto investito mentre era in sella alla sua bici, si stava allenando quando è stato urtato e travolto da un camion, nei pressi dello svincolo autostradale di Montebello Vicentino.