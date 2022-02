Chiaramonte Gulfi – Agromonte porta il gusto siciliano a Casa Sanremo 2022

Oggi apre i battenti la kermesse musicale più famosa d’Italia e con essa “Casa Sanremo”, luogo che, da 15 anni, ospita cantanti in gara, musicisti, conduttori e super ospiti all’insegna della Cultura e della Comunicazione. Proprio qua, nell’Arena del Gusto, dove una squadra di affermati pizzaioli si alternerà a colpi di creatività e maestria, arriva il gusto del pomodoro ciliegino siciliano.

Agromonte fa il suo ingresso, per la prima volta, nell’Area Hospitality del Festival della Canzone Italiana, in qualità di Official Supplier.

La passata di ciliegino dell’azienda ragusana sarà la protagonista di uno dei piatti icona della tradizione gastronomica italiana: la pizza. Con il sapore dolce e la corposità che la contraddistinguono, la passata Agromonte saprà valorizzare le ricette elaborate dagli chef e dai mastri pizzaioli provenienti da tutta Italia.

«Siamo entusiasti di partecipare da fornitori officiali a questo grandissimo evento mediatico che celebra la canzone italiana. Nell’area hospitality del Festival avremo la possibilità di condividere, con i più rinomati esperti della pizza e con gli ospiti, i sapori che più valorizzano il nostro bel paese e certamente tra questi ha un posto d’onore la passata di pomodoro ciliegino» – commenta Miriam Arestia, Responsabile Marketing di Agromonte.

La Passata di pomodoro ciliegino Agromonte nasce nelle terre iblee, dove crescono e maturano i pomodori ciliegini, raccolti da fresco per preservarne tutta la loro freschezza. Solo grazie alla selezione accurata delle colture, trattate con procedimenti semplici e naturali e alle lavorazioni che rispettano i tempi della natura e della tradizione, la Passata Agromonte conserva un gusto autentico e intenso, che lascia rivivere ogni giorno, sulle tavole italiane, tutto il sapore della Sicilia.