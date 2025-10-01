Cattive condizioni meteo in Sicilia, dispersa una donna a Favara | Criticità in molti altri Comuni









La città di Favara è stata messa in ginocchio dal maltempo di questa mttina. Una donna, scesa dalla sua auto nei pressi della farmacia Sajeva, è stata trascinata via dall’acqua e al momento risulta ancora dispersa. La donna è M. B., 38 anni, sposata, madre di tre bambini di 9, 6 e 3 anni, portata via dalla furia delle acque nella piazzetta in via Sottotenente Bosco trasformata in un fiume in piena dal nubifragio di stamattina.

Tra i video che circolano sui social ce n’è uno che immortala il momento preciso in cui la donna scompare.

Si vede la strada trasformata in un fiume con alcune auto che nonostante la furia dell’acqua tentano di muoversi mentre altre vengono coperte dall’acqua che scende e due auto posteggiate nella piazzetta. Da una di queste scende una donna che si dirige verso un negozio di alimentari. A pochi metri dall’entrata la forza dell’acqua la fa cadere e la porta via.

La poveretta sarebbe stata trascinata verso una costruzione che sotto il livello stradale ha cinque grandi aperture chiuse da grate. Una di queste aperture, o forse più di una, avevano le grate aperte ed è probabile che la donna sia stata risucchiata lì dentro. I vigili del fuoco che, con le squadre agrigentine e i sommozzatori inviati da Palermo, cercano la donna dicono che la costruzione serviva a incanalare le acque di un torrente e poi è rimasta per le acque piovane. Il canalone corre sottoterra per centinaia di metri e viene ispezionato dai pompieri che proseguono le ricerche anche all’uscita del grande pluviale che poi torna in superficie.

L’allerta dirmata ieri dalla Protezione Civile era “gialla”.

Il maltempo che ha imperversato nell’agrigentino si è abbattuto stamattina presto per 15 minuti su Sciacca, con pioggia fortissima e grandine. Il sindaco Fabio Termine ha firmato per precauzione un’ordinanza urgente di chiusura delle scuole per ragioni di sicurezza. Anche il sindaco di Menfi, Vito Clemente, ha ordinato la chiusura delle scuole.

Strade allagate con gente che non poteva uscire da casa per tutta la mattina anche nella frazione balneare di San Leone ad Agrigento per il nubifragio della mattina.

Allerta meteo “gialla” rimane nel messinese e palermitano.

Protezione Civile Siciliana: “Emergenza a Favara, in azione i volontari. Necessaria la costante manutenzione dei tombini”

La Sala Operativa Regionale Sour, insieme con il Nucleo Operativo di Protezione Civile (NoPI) di Agrigento del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, seguono costantemente l’evolversi della situazione a Favara, dove attualmente, sono operative tre associazioni di volontariato attivate dal Dipartimento, con un contingente di undici volontari, tre moduli pick up e due pompe idrovore carrellate, a supporto delle operazioni dei vigili del fuoco. Le attività di ricerca si concentrano nella zona del Vallone Mulinello, contrada Crocca, con ispezioni accurate di tutti i pozzetti da monte a valle.

Dal punto di vista dell’emergenza idrica la perturbazione ha apportato un importante contributo di acqua alla Sicilia occidentale, contribuendo a mitigare la siccità degli ultimi anni.

Nell’area di Favara si è verificata, purtroppo, una forte concentrazione di precipitazioni in pochi minuti, determinando intensi deflussi superficiali che hanno provocato l’incidente odierno.

Ulteriori criticità si registrano nei comuni di Ribera, Sambuca di Sicilia, Castelvetrano, Chiusa Sclafani, Sciacca, Gibellina e Calatafimi Segesta, a causa di allagamenti aggravati dalla mancata manutenzione dei pluviali, risultanti ostruiti e incapaci di drenare adeguatamente le acque meteoriche.







