Catania – Terremoto sull’Etna, si riapre la faglia pernicana









Scosa di terremoto sull’etna alle 12.24 nella zona di Linguaglossa. Si apre una faglia.

La scossa di terremoto di magnitudo 3.9 avvertita nel catanese, con epicentro a 7 chilometri da Linguaglossa, sarebbe stata “provocata da apertura faglia della Pernicana collegata all’attivita’ vulcanica”. Lo spiega, nei suoi canali social, Salvo Cocina, capo della Protezione civile della Sicilia. Cocina elenca anche i primi danni riscontrati: “Fratturata la strada per piano Provenzana, nella zona Ragabo Clan dei Ragazzi”. Il sisma ha provocato una frattura lungo la strada tra il rifugio Brunek e la Casa dei Ragazzi che sono stati sgomberati per precauzione.

Accertamenti in corso.

Sul posto Protezione civile, Forestale, Comune e Provincia.







