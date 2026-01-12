Catania – L’influenza K fa una vittima in Sicilia: 54enne muore al “San Marco”









Un catanese di 54 anni è morto a causa dell’influenza K, il ceppo dominante del virus influenzale A (H3N2). Il paziente è morto all’ospedale San Marco di Catania, dove era ricoverato da un paio di giorni per una grave insufficienza respiratoria.

I sintomi dell’influenza K sono quelli classici dell’influenza stagionale, ma spesso più intensi: esordio improvviso con febbre alta, brividi, forte mal di testa, dolori muscolari e articolari diffusi (mialgie), stanchezza marcata (spossatezza), mal di gola e tosse secca. Possono verificarsi anche sintomi gastrointestinali come nausea, vomito e diarrea, specialmente nei bambini.

Il virus influenzale, da settimane sta mandando in tilt i pronto soccorso degli ospedali siciliani in affanno per le numerose richieste di assistenza. La Sicilia dopo la Campania è la regione con la maggiore diffusione del virus.







