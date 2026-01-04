Catania – In un video sui social, botte al figlio di 10 anni col cucchiaio di legno: “Devi ubbidire, sono il tuo padrone” | Fermato 59enne a San Cristoforo









La Polizia di Catania ha fermato un uomo che in un video sui social, diventato subito virale, si vede picchiare brutalmente un bambino con un cucchiaio di legno, offendendolo e dicendogli: “Mi devi ubbidire… Sono io il padrone.”

Il fatto è accaduto nel Quartiere San Cristoforo, in una zona popolare di Catania. Il bambino, che chiama papà l’uomo che lo picchia, appare a viso scoperto nel video e si vedono anche altre bambine. Il piccolo piange disperato e chiede basta, ma l’uomo continua a picchiarlo e a urlargli contro. Le immagini sono state postate dal ragazzino sul profilo Facebook di un parente di cui aveva la password e sono state girate da una delle sorelline.

Gli agenti della squadra mobile di Catania hanno fermato l’uomo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia su disposizione del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita.

L’uomo avrebbe maltrattato anche gli altri familiari, tra cui le altre tre figlie. Quest’ultime sono figlie biologiche dell’uomo, mentre il ragazzino immortalato nel video è figlio della compagna e lui lo ha adottato. Al momento i bambini sono affidati alla madre.

“I nostri servizi sociali sono intervenuti immediatamente contattando il Tribunale per i minorenni, che ha agito con la consueta tempestività, così come la Procura, che ha disposto il fermo dell’anagraficamente ‘uomo’ per maltrattamenti”, ha spiegato il sindaco di Catania, Enrico Trantino.

Il video diventava virale e diffuso con la dizione ‘inoltrato molte volte'”, ha aggiunto infatti anche il Primo Cittadino di Catania.

“Restano le lacrime e i singhiozzi di un bambino, violato come temiamo accada con altri. Che vorrei sappia che esiste una città che lo vorrebbe accudire e dirgli che non è così che gira il mondo, ma che è l’amore che regala sorrisi. E dargli la mano, per accompagnarlo verso un domani diverso, in cui chi ha 10 anni dovrebbe crescere con spensieratezza, gioia, calore, aiuto, e buoni maestri che gli insegnino che anche gli uomini fanno parte del regno animale; ma talvolta sono le vere ‘bestie'”, conclude Trantino.







