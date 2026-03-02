Catania – E’ morto il papà di Salvo La Rosa









Si è spento oggi a Catania il papà del giornalista e presentatore Salvo La Rosa.

Salvo ha appreso la brutta notizia mentre si trova a Seoul, come lui stesso scrive in un post su facebook: “La Vita è davvero strana e riesce a regalarti grandi gioie e dolori enormi anche contemporaneamente: sono a Seoul per partecipare al matrimonio di mio Figlio Giuliano, e dall’altra parte del mondo, mio Padre viene a mancare senza di me. Fai buon viaggio Papà, sei stato un Padre meraviglioso.”

Il signor Gianni La Rosa viene descritto da chi lo conosceva come una persona generosa, sempre pronta ad ascoltare e ad aiutare, aveva per tutti una parola gentile. Un uomo buono, per gli amici, una presenza affidabile e leale.

I funerali saranno celebrati giovedì 5 marzo alle ore 16 nella Chiesa di San Biagio a Catania.

A Salvo e a tutti i familiari le condoglianze di NoveTV.







