Catania – Detenuto aggredisce personale del Penitenziario di Piazza Lanza









Ancora una volta si ripetono le azioni di violenza nei confronti del personale di polizia penitenziaria. Oggi quattro unità, tre del ruolo agenti/assistenti e uno del ruolo dei sovrintendenti, per futili motivi sono stati aggrediti da un detenuto di nazionalità Albanese. Il detenuto, più volte responsabile di violenza, trovandosi nel reparto isolamento per le reiterate azioni delittuose, anche questa volta è riuscito a perpetrare violenza sul personale di polizia penitenziaria. Gli Agenti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’ ospedale cittadino.

Tre unità di polizia penitenziaria hanno subito fratture e lesioni con prognosi, ancora da definire.

È una situazione insostenibile dice Rosario Mario Di Prima, segretario nazionale del SiNAPPe, Catania è una realtà difficile e in condizioni di sott’organico, le condizioni di lavoro sono difficili e il personale è allo stremo. Catania, come altre realtà siciliane soffrono la grave carenza di personale e gridano ad alta voce la necessità di interventi immediati, dice ancora Di Prima, per evitare il peggio. L’amministrazione centrale non può non fare finta di nulla e assegnare personale negli istituti del nord, quando in Sicilia la situazione è delicatissima. Sarà posta all’attenzione del Provveditore Regionale ma, soprattutto al Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria che il personale non può essere abbandonato a se stesso ma, immediatamente, vanno posti rimedi e incremento di personale di polizia penitenziaria. Ai colleghi che hanno subito l’aggressione va tutta la nostra solidarietà e l’augurio di pronta guarigione, a tutto il personale di polizia penitenziaria della casa Circondariale di Catania piazza lanza, la nostra vicinanza. Il personale di polizia penitenziaria non può essere abbandonato.







