Il cantautore siciliano Valerio Massaro finalista al premio Mia Martini

Una provocazione sul rapporto tra la musica di oggi e le ragioni economiche del mercato. Si intitola “La trap come il Pil” il brano che ha permesso al cantautore siciliano Valerio Massaro di entrare tra i finalisti del Premio Mia Martini, che si svolgerà tra il 24 e il 26 novembre al teatro comunale Gentile di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria

Il brano “La trap come il Pil”, arrivato a oltre 120 mila visualizzazioni, è disponibile su YouTube (video sotto).

«Un addetto ai lavori – racconta Valerio Massaro spiegando la genesi del brano – un giorno mi ha detto: “Oggi vale la pena investire qualcosa sulla Trap che va forte, il resto sono canzonette che non rendono più”. Questa canzone è nata in tale circostanza. Mi sono ritrovato a riflettere sul mio percorso musicale e al mio personale rapporto con la musica e con gli addetti ai lavori. La canzone intanto non vuole essere una critica alla musica trap. Come dico nella stessa canzone, ho un sacro rispetto per tutta la musica, per tutte le forme d’arte, per i vari generi espressivi. Il genere trap è una modalità espressiva lontana dal mio mondo, ma ogni canzone, se comunica e arriva alla gente è arte da rispettare. Semplicemente pongo l’attenzione sulla commistione di arte e interessi economici».

La canzone tratta del personale rapporto tra l’artista e la musica, che come un’irresistibile donna pretende attenzioni, ma poi esce – discograficamente – con altri. Vuole sentimento, ma frequenta i duri del momento. Si appassiona di musica trap, ma legge il Financial Times e si interessa di economia e di Prodotto interno lordo.

Il brano si può ascoltare su tutte le piattaforme, tra cui Spotify.

Valerio Massaro è un cantautore siciliano nato a Palermo nel 1978. Nel 1994 supera l’esame di ammissione al conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo nella classe di pianoforte e comincia a studiare anche canto lirico, moderno e recitazione. Nascono così le prime composizioni e partecipa a diversi concorsi canori fra i quali il “Festival Di San Marino”, “Trofeo Città Di Roma”, “Sanremo Lab Accademia di Sanremo”, “Festival di Napoli” e tanti altri. Nel 2000 incide il suo primo CD singolo dal titolo “Amici non si resta” per l’etichetta MBO Music di Mario Ragni ex direttore artistico della Dischi Ricordi. Prende parte al Tour di Radio Italia e nel 2004 vince il primo premio nella categoria inediti all’”Abruzzo In Festival”. Nel 2007 realizza un secondo singolo dal titolo “Forse” per l’etichetta Il Coyote Music di Massimo Amore, per il quale incide anche un album di 10 inediti.Il brano viene distribuito nelle piattaforme online e promosso sul circuito radiofonico nazionale, arrivando in vetta alle classifiche della Top Singoli. Nel corso di quegli anni partecipa a varie trasmissioni televisive, fra le quali “Salotto Magico” (Sky), “Mille Voci” e “Mi Gioco la TV”, programma televisivo dove viene notato dal Professore e Foniatra Franco Fussi, il quale lo invita ad esibirsi al VI Convegno internazionale di Foniatria e Logopedia, insieme ai grandi big della musica italiana. Nel 2009 esce il secondo singolo dal titolo “Ritrovarsi Così” sempre per l’etichetta “Il Coyote Music” e successivamente un EP di quattro brani. Il singolo viene trasmesso sul circuito radiofonico nazionale, da Radio Italia, Latte & Miele, Radio Cuore, Radio Margherita, Radio Azzurra, etc., ed il video del brano va in rotazione su Video Italia Solo Musica Italiana. Nel 2013 realizza un nuovo album di 13 brani, dal quale viene estrapolato il singolo “La primavera non ha nuvole”. Nello stesso anno, entra a far parte del gruppo “Nuova Aurora”, un progetto cristiano, per il quale canta e scrive le musiche di un cd che viene distribuito sul territorio nazionale. Nel 2014 insieme a i “Nuova Aurora” è ospite della trasmissione “In memoria di Papa Wojtyla”, condotta da Lorena Bianchetti e andata in onda su Rai 1. Nello stesso anno, comincia a collaborare con il musicista e produttore artistico Claudio Corradini e nel mese di maggio esce un nuovo singolo dal titolo “Vivo per caso”, brano autobiografico.









Nel 2016 ha inizio una importante nuova collaborazione con l’artista e amica Francesca Alotta, vincitrice del Festival di Sanremo ‘92 insieme ad Aleandro Baldi con il brano “Non amarmi”. Scrive per lei la canzone “Ti diro” che affronta il delicato argomento della violenza sulle donne, che la cantante canterà alla puntata finale del programma televisivo “Ora o mai più”, condotto da Amadeus e andato in onda su Rai 1 nell’anno 2018. Nel 2019 Valerio partecipa con la sua Band OndAcustica alla 32° edizione di Sanremo Rock, approdando alle finali regionali. Viene selezionato per il nuovo talent televisivo IBAND targato Mediaset, programma che andrà in onda nell’autunno 2021.

A gennaio del 2022 pubblica il suo nuovo singolo dal titolo “La trap come il Pil”, brano che approda alla finale del Premio Mia Martini 2022 che si svolgerà in Calabria fra novembre e dicembre. Attualmente Valerio è impegnato nella produzione del suo nuovo album di 12 inediti, dal quale sono stati estratti anche i singoli “Con un replay”, “E’ già domani” e “Un giorno di festa”.