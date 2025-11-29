“Canta e Balla con Angela Animation Equipe”: il nuovo album che porta allegria, cultura e tradizione









Dopo 3 anni dall’uscita dell’ultimo album discografico, approderà “Canta e Balla con Angela Animation Equipe”, il nuovo e secondo album dell’omonimo gruppo artistico di animazione e intrattenimento fondato e diretto da Angela Lauricella, figura molto amata nel panorama dell’animazione in tutta la Sicilia. Il progetto rappresenta una sintesi tra divertimento, cultura e messaggi educativi rivolti ai più piccoli.

La missione di Angela Lauricella rimane invariata: diffondere la cultura latino-americana attraverso una colonna sonora con strumenti vivaci e coinvolgenti, adattando però i testi in lingua italiana per renderli accessibili e divertenti a tutti.

Nel nuovo album convivono sei brani e rivisitazioni in diversi generi musicali dal merengue, disco pop al rap e swing, in un mosaico sonoro che rispecchia l’energia contagiosa del gruppo.

Tra i brani più attesi figura il celebre “Kikiki Cococo”, inciso nella sua lingua originale italiana. Un singolo che da anni accompagna gli eventi dell’equipe e che tre generazioni ricordano come colonna sonora dei propri compleanni. Il brano onomatopeico richiama i suoni dei bambini che imitano gli animali, favorendo lo sviluppo dell’empatia verso il mondo animale.

Un altro titolo atteso è “Il ballo dell’insalata”, già presente nella prima produzione musicale del gruppo, è ora riproposto in una versione fresca e coinvolgente. Il brano porta con sé un messaggio prezioso: promuovere una corretta educazione alimentare con il linguaggio della musica e del movimento. Non mancano successi amatissimi, “Christmas Dance” e “La danza della spiaggia”, reinterpretati dalle voci dell’Angela Animation Equipe.

I brani saranno accompagnati da videoclip ufficiali, realizzati dall’agenzia Inter Brand in collaborazione con Sikania Pictures, ai quali hanno partecipato anche alcuni bambini per un risultato vivace, colorato e perfettamente in linea con lo spirito del progetto.

Il disco porta il marchio della casa discografica Circuiti Sonori di Armando Cacciato, con gli arrangiamenti curati da Pierangelo Carvello.

La produzione esecutiva è firmata da Angela Lauricella e Antonio Giardina, entrambi protagonisti sul palco insieme agli attuali componenti di Angela Animation Equipe: Samantha Bruno, Desiana Bruno, Miriam Messana, Denise Biondo, Valentina Sanfilippo, Martina Cuttitta, Elisa Pulci, Roberta Gambino e Simona Signorino.

“Canta e Balla con Angela Animation Equipe” si presenta come un album pensato per famiglie, scuole, laboratori creativi, eventi e ogni contesto in cui la musica diventa strumento di gioco, unione e crescita. Un invito a muoversi, sorridere e riscoprire il potere educativo della canzone.

Dal 28 novembre 2025 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali come Spotify, YouTube, Apple Music ed altri. Un appuntamento imperdibile per chi ama portare colore e ritmo nel proprio quotidiano.

Puoi ascoltare l’album qui







