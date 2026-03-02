Caltanissetta – Stavano per consegnare ai detenuti telefoni, droga e soldi: i carabinieri arrestano tre persone









Una importante operazione è stata portata a termine dai Carabinieri nell’ambito delle attività di controllo del territorio disposte dal Comando Provinciale di Caltanissetta, finalizzate alla prevenzione dei reati e al monitoraggio delle aree sensibili del capoluogo nisseno. Sono state arrestate tre persone — un uomo di 29 anni e due donne rispettivamente di 29 e 31 anni, tutti originari della Puglia — ritenuti responsabili di “traffico illecito di sostanze stupefacenti in concorso” e “accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti”.

Durante un servizio di controllo notturno, i militari hanno notato la presenza di tre persone ferme all’interno di un’autovettura in una via del centro cittadino, poco distante dalla locale Casa Circondariale. Le circostanze di tempo e di luogo, unite all’atteggiamento sospetto del gruppo, hanno indotto i Carabinieri a procedere a un controllo.

Durante la perquisizione trovati una valigetta contenente un drone professionale, con relativi accessori; 13.695,00 euro in contati, suddivisi in banconote di vario taglio; 18 telefoni cellulari smartphone in tre buste di plastica; una bobina di filo d’acciaio; 300 grammi di hashish” suddivisi in dosi. I tre indagati – secondo gli inquirenti – erano verosimilmente pronti a utilizzare il drone per “sorvolare” l’area esterna carceraria per recapitare droga e telefoni ai reclusi.

Quanto recuperato è stato sottoposto a sequestro, mentre i tre giovani sono stati arrestati e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Caltanissetta, che coordina le indagini, trasferiti presso diversi Istituti penitenziari. Il Giudice per le indagini Preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e ha disposto la detenzione in carcere per il 29enne e l’obbligo di dimora con prescrizioni per le due donne.







