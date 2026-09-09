Bocce, Scicli sul gradino più alto del podio Nazionale: Vindigni/Donzella campioni Italiani









Un fine settimana che entra di diritto nella storia delle bocce siciliane, quello appena concluso tra Roma e il Veneto. Con la sabbia delle finali ancora calda e i campi di gara capitolini della Raffa teatro di sfide thrilling, la spedizione isolana torna a casa dal doppio appuntamento dei Campionati Italiani caricandosi sul petto un bottino da applausi a scena aperta: un titolo tricolore nel Beach Bocce e una medaglia di bronzo da incorniciare nei Campionati Italiani Giovanili.

Nel doppio misto del Beach Bocce, la coppia formata dagli sciclitani Claudio Vindigni e Martina Donzella (Iblea Bocce) ha letteralmente dominato la scena. Dopo un percorso esaltante fino all’atto conclusivo, in cui la vittoria è arrivata per 12-0 contro la coppia Alberto Sala – Antonella Giunta della Lombardia, i due alfieri sciclitani hanno mostrato una precisione chirurgica e un’intesa perfetta, conquistando lo scudetto e posizionandosi sul gradino più alto d’Italia. Una prestazione maiuscola che incorona Vindigni (già vicecampione individuale lo scorso anno) e Donzella al vertice nazionale.

Nei prossimi giorni i due campioni saranno ricevuti dal sindaco Mario Marino in Municipio.

Le notizie straordinarie non finiscono qui: a completare un quadro di profonda gioia per il movimento è arrivato il pesantissimo bronzo di Claudia Sticchi nei Campionati Italiani Under 18. L’atleta del Ponte Ammiraglio perde solamente in semifinale di misura 10-8 contro la nuova campionessa italiana Alessia Commonara. In un torneo dal livello tecnico altissimo, la giovane atleta siciliana ha dato prova di una grande maturità conquistando un podio tricolore che profuma di futuro.







