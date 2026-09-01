Bivona – Incidente sul lavoro, Salvino muore travolto da un muro









Un nuovo incidente mortale sul lavoro in Sicilia. La vittima è il 53enne Salvino Pullara, di Santo Stefano Quisquina, titolare di un’impresa edile, deceduto a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente che si è verificato a Bivona, nell’Agrigentino.

Assieme al figlio di 24 anni, rimasto gravemente ferito e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento, Pullara stava eseguendo dei lavori, per conto del proprietario, all’interno di una casa, in contrada Santa Margherita.

Per cause ancora da chiarire all’improvviso è crollato un muro che lo ha travolto. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’imprenditore.

Sul luogo della tragedia anche anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Ai primi è toccato il compito del recupero della salma. Ai militari dell’Arma invece il compito di ricostruire, con precisione, l’incidente sul lavoro verificatosi nell’abitazione di contrada Santa Margherita. Al momento l’unica cosa certa è che la vittima, titolare di una ditta edile, stesse facendo dei lavori nell’abitazione di proprietà di un bivonese.

E’ stata aperta una inchiesta.

NOTA ISTITUZIONALE DI CORDOGLIO DEL COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA