Bandiere verdi 2025, le spiagge a misura di bambino in Sicilia

Per l’edizione 2025 salgono a 158 le spiagge “Bandiera Verde” in Italia, selezionate da 3.075 pediatri italiani e stranieri. Acqua blu, e con la garanzia che la profondità non diventi subito eccessiva, ci sia l’assistenza ai bagnati e una volta finito di nuotare non manchi lo spazio per giocare sulla sabbia. Così devono essere le spiagge a misura di bambino, strutture ideali per le vacanze in famiglia.

La Calabria si conferma al primo posto per numero di “bandiere” (in tutto 21), seguita dalle due isole: Sicilia (18) e Sardegna (16). Per densità, invece, prevale l’Abruzzo (una spiaggia selezionata ogni 11,8 km) su un podio che ha in seconda posizione l’Emilia Romagna (un vessillo ogni 13,5 km) e in terza posizione le Marche (13,8 km). La provincia di Salerno, con 9 bandiere verdi, è quella che con il maggior numero di riconoscimenti, seguita dalla Città metropolitana di Reggio Calabria (8) e Latina (7).

Le caratteristiche delle località amiche dei bagnanti più piccoli: una spiaggia comoda e con lo spazio necessario fra gli ombrelloni per consentire il gioco libero e indisturbato. Un mare calmo, pulito e accogliente, in cui l’acqua non diventi subito troppo alta. E poi assistenti di spiaggia, attrezzature e servizi, strutture per la ristorazione. Senza dimenticare il divertimento.

I pediatri che hanno selezionato le bandiere «hanno operato in regime di volontariato, senza compensi, fini di lucro o intervento di sponsor», ricorda l’esperto. «Si è trattato di un’indicazione professionale e un parere medico redatto in base alla conoscenza delle reali esigenze di accrescimento, salute e sviluppo corporeo e psicoaffettivo dei minori. La selezione delle località da consigliare avviene esclusivamente attraverso le segnalazioni dei medici, pervenute entro il 31 gennaio».

Queste le spiagge “Bandiera Verde” della Sicilia:

Balestrate (Palermo) 2016; Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani) 2010; Catania – Playa 2016; Cefalù (Palermo) 2008; Giardini Naxos (Messina) 2016; 2012; Lipari – Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina) 2012; Marsala – Signorino (Trapani) 2015; Mazara del Vallo – Tonnarella (Trapani) 2021; Menfi – Porto Palo di Menfi (Agrigento) 2010; Noto – Vendicari (Siracusa) 2010; Palermo – Mondello 2016; 2010; San Vito Lo Capo (Trapani) 2009.

Sulle spiagge ragusane la bandiera sventola a:

– Scicli: Sampieri

– Vittoria: Scoglitti

– Ispica: Santa Maria del Focallo

– Pozzallo: Pietre Nere – Raganzino

– Ragusa: Marina di Ragusa

– Santa Croce Camerina: Casuzze – Punta secca – Caucana