Bandiera Blu a Ragusa, Modica, Pozzallo e Scicli

Assegnate le Bandiere Blu 2025, appena assegnate alle spiagge migliori d’Italia dalla FEE Foundation for Environmental Education, nel corso di una cerimonia a Roma con il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

Sono 10 in più rispetto al 2024 i comuni che possono fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2025, grazie all’ingresso nell’elenco della FEE di 15 nuove località, contro 5 “bocciate” che perdono il vessillo per quest’anno.

In provincia di Ragusa le Bandiere Blu vanno a:

– Ragusa

– Modica

– Pozzallo

– Scicli

Anche nel 2025 la Bandiera Blu sventolerà a Marina di Ragusa

“Bandiera Blu! Una conferma del buon lavoro svolto e non una consuetudine da dare per scontata. Sono infatti solo 14 – afferma il sindaco Peppe Cassì – le città siciliane a poter vantare un vessillo che attesta eccellente qualità del mare negli ultimi quattro anni, efficienza nella gestione dei rifiuti, alti standard di accessibilità e di servizi. Più che un riconoscimento fine a se stesso, Bandiera Blu rappresenta il continuo impegno a tenere alta la cura per le nostre coste, la migliore garanzia per ragusani e turisti del rispetto che qui abbiamo per il mare”.

“Sono ben 32 i valori sulla base dei quali viene assegnata la Bandiera Blu – prosegue l’assessore all’Ambiente, Mario D’Asta – criteri che tra l’altro Fee Italia, la Fondazione per l’educazione ambientale che rilascia il riconoscimento, aggiorna periodicamente in modo da spingere le Amministrazioni locali a migliorarsi e ad evolvere. Quest’anno ad esempio siamo stati chiamati a redigere e a presentare un Piano di Azione per la Sostenibilità, con le attività realizzate e programmate nel triennio 2025-2027 in ambito di mobilità sostenibile, città e comunità sostenibili, vita sulla terra, vita sott’acqua, lotta al cambiamento climatico”.

Per il quinto anno di fila le spiagge di Modica sono Bandiera Blu!

Maria Monisteri Caschetto, Sindaco di Modica e Samuele Cannizzaro, Assessore alle Politiche ambientali: “E’ sempre una bella emozione vivere a Roma, nella sede del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la cerimonia di consegna della Bandiera Blu FEE. Per il quinto anno di fila, gli arenili di Marina di Modica e di Maganuco, si fregiano di questo importante riconoscimento che premia la bellezza delle nostre spiagge ed il rispetto per il nostro litorale.

Anche in questo 2025, gli arenili di Modica sono stati protagonisti della cerimonia dove la Foundation for Environmental Education ha assegnato a 246 comuni marittimi italiani -14 in Sicilia- le bandiere simbolo della qualità ambientale della propria costa.

La Bandiera Blu è un obiettivo della nostra Amministrazione e continuiamo a lavorare per mantenere l’osservanza dei 33 criteri di qualità ambientale e di servizi per i bagnanti che sono necessari all’ottenimento di questo prestigioso riconoscimento”

L’assegnazione della Bandiera Blu 2025 a Pozzallo è un riconoscimento ottenuto da tutti

Quest’anno il litorale ibleo, con l’assegnazione della Bandiera BLU 2025 alle spiagge Raganzino e Pietrenere giunge al 22ª riconoscimento.

Pozzallo è la più longeva della Provincia, che sottolinea il lavoro svolto dall’ Amministrazione Comunale, nella sostenibilità ambientale promuovendo le iniziative mirate alla tutela dell’ambiente.

Questo riconoscimento è il risultato dell’impegno congiunto tra il personale dell’ufficio Bandiera Blu e i vari uffici dell’Ente ed inoltre dalla comunità che collabora garantendo un’alta percentuale di raccolta differenziata, dagli operatori turistici e commerciali che continuano a investire nella salvaguardia del patrimonio naturale di Pozzallo.

Essere premiati dalla FEE davanti ai rappresentanti di tutta Italia rappresenta per la nostra città una promozione dell’immagine del nostro paese molto rilevante e l’organizzazione internazionale Foundation for Environmental Education evidenzia e certifica un percorso di gestione eco-sostenibile in un territorio che premia l’inclusività e l’accessibilità, binomio questo fondamentale per ottenere tale prestigioso riconoscimento che ci responsabilizza sempre di più e che pone le nostre azioni amministrative verso un sistema “comune” capace di puntare sempre più ad un turismo sostenibile.

Il mare di Scicli è Bandiera Blu per il secondo anno consecutivo: premiate Sampieri, Punta Pisciotto e Costa di Carro

Il mare di Scicli concede il bis. Per il secondo anno consecutivo l’amministrazione presieduta dal sindaco Mario Marino ha ottenuto la Bandiera Blu per il litorale sciclitano.

Scicli conferma la qualità ambientale della propria costa con il riconoscimento di ben tre spiagge: Sampieri, Punta Pisciotto e Costa di Carro.

A presenziare alla cerimonia a Roma il sindaco Mario Marino, l’assessore Enzo Giannone e l’ingegnere Andrea Pisani, dell’ufficio tecnico comunale.

Il riconoscimento della Bandiera Blu è stato un obiettivo prefisso e perseguito dall’attuale amministrazione e ha comportato l’osservanza di una serie di criteri di qualità ambientale e dei servizi per i bagnanti.

Il riconoscimento comporta investimenti da parte dell’Ente Pubblico territoriale per assolvere ai 33 criteri da rispettare per la Bandiera, oltre a un Piano d’azione.