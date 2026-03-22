Avviso di allerta meteo “gialla” in provincia di Ragusa, lunedì 23 marzo
- 22 Marzo 2026 - 22:10
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Un avviso di allerta meteo “gialla” in Sicilia orientale è stato diramato dalla protezione civile della Regione Siciliana, per la giornata di domani, lunedì 23 marzo 2026.
Previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente evoluzione diurna, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale e orientale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Sicilia sud-orientale.
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