Aumentano i Comuni “zona rossa” in Sicilia

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, con propria ordinanza ha istituito 4 nuove “zone rosse” in Sicilia: Mojo Alcantara, in provincia di Messina e Solarino, Rosolini e Buscemi e in provincia di Siracusa.

L’ordinanza già in vigore sarà valida fino al 14 aprile. Le scuole rimarranno chiuse.

Il provvedimento si è reso necessario a causa di un

Continua a leggere NoveTv la nostra Lettura diventa Premium Sostienici o Accedi per sbloccare il contenuto!

SOSTIENICI

Hai perso la password?