Augusta – Successo per il concerto di Marcella Bella. A sorpresa arriva sul palco il fratello Gianni, emozioni pure!









Gianni Bella è tornato sul palco. E’ accaduto ieri sera ad Augusta in occasione del concerto di Marcella Bella.

Gianni Bella, autore e cantante, ha firmato nel corso degli anni alcune delle canzoni più importanti della carriera della sorella, ma ha scritto anche pezzi iconici interpretati tra gli altri da Adriano Celentano.

Nel 2010 un ictus gli ha cambiato per sempre la vita, un evento che gli ha tolto la parola e quindi la possibilità di cantare.

Durante il concerto, Marcella ha voluto rendere omaggio proprio al fratello, interpretando “L’emozione non ha voce”, brano che ha interpretato anche in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo nel 2025, in occasione della serata cover. Mentre cantava il brano, Marcella ha preso per mano il fratello Gianni, un momento familiare che ha emozionato i numerosissimi presenti. Sul palco c’era anche l’altro fratello, il musicista Rosario. E poi ancora emozioni con “L’ultima poesia”, cantata dal vivo dall’artista catanese con la voce registrata del fratello Gianni.

Erano in migliaia ieri sera in Piazza Castello per il concerto che è stato inserito nel cartellone “Augusta d’Estate”, organizzato dal Comune di Augusta.

Durante il live Marcella ha cantato i suoi più grandi successi, da “Montagne verdi” a “Nessuno mai”, “Nell’aria”, sino al brano di Sanremo 2025 “Pelle Diamante”. L’artista ha anche affrontato sul palco il delicato argomento, attualissimo: il femminicidio e la violenza sulle donne.

Una serata certamente indimenticabile quella di ieri ad Augusta per i presenti, che porteranno per sempre il ricordo di due tra i più grandi Artisti Italiani sul palco assieme, dopo tanti anni: Marcella e Gianni Bella.

“Una notte che Augusta non dimenticherà!”, afferma il sindaco Giuseppe Di Mare. “Ieri sera Augusta ha vissuto una serata straordinaria. In una piazza gremita, con tantissima gente e quasi 30 gradi, la musica di Marcella Bella ha fatto cantare e ballare un’intera Città – dice il Primo Cittadino -. Ma quello di ieri non è stato soltanto un grande concerto. È stata una serata che entrerà nella storia della nostra estate. Dopo circa vent’anni, infatti, sul palco è salito Gianni Bella, fratello di Marcella, grande autore e straordinario protagonista della musica italiana. Il suo arrivo ha regalato al pubblico un momento di emozione autentica e inaspettata. E gli augustani hanno voluto ringraziarlo a modo loro: con un tributo caloroso, un lungo applauso e tutto l’affetto di una Città che ha saputo riconoscere il valore di un grande artista. Vedere così tanta gente cantare insieme, famiglie, giovani e meno giovani, vivere la piazza e condividere emozioni attraverso la musica – conclude Di Mare – è una delle immagini più belle che possiamo portare con noi. Grazie Marcella. Grazie Gianni. E grazie Augusta, per aver reso questa notte davvero speciale.”

Organizzatore dei tour e degli eventi in Sicilia di Marcella Bella è Salvatore Tolomeo, il service audio e luci è a cura della Promo Service dell’imprenditore sciclitano Peppe Stornello.







