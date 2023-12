Auguri di Buon Natale, da NoveTv

Cari lettori e amici che ci seguite anche attraverso i nostri canali social, in queste ore è “normale” avere telefonini pieni di sms, di messaggi su Whatsapp, Telegram, Messanger, mail con auguri impersonali, commerciali ed aziendali, cartoline elettroniche ecc, tutti scatenati a inoltrare, copiare e riciclare i vari messaggi augurali di buon Natale. Anche noi spesso ricicliamo vecchi jpeg per rivolgere a chi ci segue, in particolari giornate o periodi, gli Auguri. Così facendo ci accorgiamo però che sempre molto meno ci rivolgiamo a tutti coloro che soffrono, a chi ha perso il proprio lavoro, alle persone disabili, alle persone anziane e sole, alle persone bisognose anche di un solo sorriso.

Un pensiero speciale lo vogliamo “inoltrare” a tutti quei bambini e alle famiglie che vivono la guerra. A coloro che hanno necessità di un boccone o di una coperta per sopravvivere. Tutti nel nostro piccolo, dobbiamo, possiamo impegnarci per portare pace e serenenità in questo mondo, ma ognuno deve fare la propria parte.

Quest’anno, alla terribile guerra fra Russia e Ucraina se ne sono aggiunte altre: quella scatenata da Hamas il 7 ottobre col feroce pogrom di circa 1300 ebrei israeliani e moltiplicata dalla criminale reazione del governo Netanyahu a Gaza: i palestinesi uccisi sono oltre 20mila, per il 70% donne e bambini.

Non vogliamo con queste parole rendere triste il vostro Natale, vogliamo sono farvi riflettere. E’ arrivato il momento di fare, tutti insieme possiamo.

Auguri di Buon Natale

Giovanni Giannone, resp. editoriale NoveTv