Atletica, Tony Liuzzo vince ancora: è Oro sui 5 Km ai Campionati Europei Master non stadia di Grosseto

Ottime notizie giungono dai Campionati Europei Master non stadia di atletica di Grosseto: Tony Liuzzo è Campione Europeo. L’Atleta sciclitano che corre con la Running Emotion, sui 5 km batte tutti, compresi gli SM35 con uno stratosferico 14’48”. A darne notizia è proprio la società.

Questo è il terzo grande successo di quest’anno per Liuzzo, che a febbraio si era laureato Campione Europeo M40 sulla distanza dei 3000 metri indoor a Braga, in Portogallo. Amarzo Liuzzo ha bissato, classificandosi primo nella SM40 nei campionati italiani master di cross ad Aviano, in Friuli. Ora questo nuovo successo in Toscana.

Tre giornate di sfide a Grosseto, dal 13 al 15 maggio, con 1.219 iscritti e 1649 atleti-gara per i Campionati Europei Master non stadia di atletica.









In tutto dodici competizioni: ieri la 10 km di marcia su strada (uomini e donne) e 10 km di corsa su strada (uomini e donne); stamattina per la prima volta i 5 km di corsa, distanza sempre più diffusa su strada anche a livello assoluto. E qui ha trionfato Tony Liuzzo.

Gli appuntamenti con le competizioni continueranno nel pomeriggio di oggi e poi ancora domani, domenica, la mezza maratona sulla classica distanza dei 21,097 km per chiudere con la 30 km di marcia maschile e la 20 km di marcia femminile.