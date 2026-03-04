Anno scolastico 2026/27: gli iscritti al primo anno in Sicilia nelle scuole di ogni ordine e grado: preferito il liceo, bene anche gli Istituti tecnici e i professionali









Sono 41.017 le studentesse e gli studenti iscritti alle scuole statali secondarie di secondo grado (superiori) per il prossimo anno scolastico, in Sicilia. Oltre uno studente su due preferisce proseguire gli studi in un liceo, scelta in linea con gli anni precedenti: sono 25.380, pari al 61,88 per cento del totale degli iscritti alle superiori.

Negli Istituti tecnici gli iscritti sono 11.002 (pari al 26,82 per cento del totale), nei professionali sono 4.635 (pari all’11,3 per cento del totale).

Al primo anno della primaria si contano 37.075. iscritti per l’anno scolastico 2026/27, alla scuola secondaria di primo grado (medie) sono 41.948.

Sono dati che emergono dalla sintesi elaborata dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia al termine delle iscrizioni al primo anno delle scuole statali primarie, secondarie di primo e secondo grado.







