Angelo Famao se ne va, lascia l’Isola dei Famosi

Dopo soli tre giorni dall’inizio della diciannovesima edizione dell’Isola dei Famosi, il cantante neomelodico Angelo Famao ha deciso di abbandonare il reality show condotto da Veronica Gentili. La sua partecipazione si è conclusa prematuramente a causa di una serie di difficoltà personali e ambientali che hanno reso insostenibile la permanenza sull’isola.

Angelo Famao ha spiegato le ragioni della sua decisione in un’intervista rilasciata alle telecamere di Mediaset. “Mi sono buttato in questa esperienza con grande coraggio, determinazione e convinzione soprattutto”, ha dichiarato il cantante. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto: “Mi sento completamente confuso, non sono lucido per niente. Non mangio da giorni e non dormo nemmeno”. Famao ha inoltre riferito di sentirsi perseguitato dalla fauna locale: “E poi sembra che qui pure tutti gli animali siano contro di me”. Queste difficoltà hanno contribuito alla sua decisione di lasciare il programma.









La Sicilia era rappresentata in questa edizione dell’Isola dei Famosi da quattro concorrenti: Loredana Cannata, originaria di Giarratana; Nunzio Stancampiano, ballerino di Adrano; Dino Giarrusso, ex europarlamentare di Catania; e Angelo Famao, originario di Gela.

Il ritiro di Angelo Famao rappresenta una delle prime defezioni di questa edizione del programma, che ha preso il via il 7 maggio scorso.