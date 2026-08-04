Anffas Nazionale e Sicilia: nota di chiarimento e posizionamento su quanto accaduto a Modica

Anffas Nazionale ed Anffas Sicilia apprendono con profondo sconcerto delle notizie relative all’indagine che coinvolge il Presidente ed alcuni giovani volontari in servizio civile dell’Anffas di Modica, nell’ambito della quale vengono contestate ipotesi di maltrattamento ai danni di persone con disabilità.

“Nel pieno rispetto del lavoro della Magistratura e del principio di presunzione di innocenza, Anffas censura fermamente ogni condotta lesiva della dignità, dell’integrità e dei diritti delle persone con disabilità e prende la più netta distanza dai comportamenti contestati, radicalmente incompatibili con i valori, i principi e la mission associativa di Anffas.” Così in una nota diffusa da Anffas Nazionale e Anffas Sicilia.









“La tutela delle persone con disabilità, della loro sicurezza e del loro benessere – si legge nella nota – rappresenta da sempre per Anffas una priorità assoluta e inderogabile. Non può esservi alcuno spazio per maltrattamenti e violenze e per chi se ne rende protagonista la tolleranza deve essere pari a zero.

Anffas Tutta esprime la propria vicinanza alle persone con disabilità coinvolte e alle loro famiglie e manifesta piena fiducia nell’operato dell’Autorità giudiziaria e delle Forze dell’Ordine, affinché venga fatta piena luce sull’accaduto e siano accertate tutte le eventuali responsabilità.

Gli Organi Associativi a livello Nazionale, regionale e locale, appresa la notizia, stanno tempestivamente adottando i provvedimenti atti a far decadere da ogni carica associativa e rapporto con Anffas i soggetti coinvolti in tali indagini, riservandosi di costituirsi parte civile in sede processuale.

Allo stesso tempo -si legge ancora nella nota – sarà richiesto agli Enti pubblici del territorio, a ciò preposti, di farsi carico di garantire, già a partire dal prossimo mese di settembre, i sostegni necessari affinché le persone con disabilità e le famiglie interessate del territorio non vengano lasciate da sole e totalmente prive di servizi essenziali.”







