Ancora una domenica in Allerta Meteo

Rimane lo stato di allerta meteo, “Arancione”, per la giornata di oggi, in tutto il ragusano.

Previsti violenti temporali anche in altre zone della Sicilia (vedi la cartina sotto). La situazione è resa ancora più critica a causa dell’abbondante acqua caduta nelle scorse ore.

Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia centromeridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’isola, con quantitativi cumulati deboli.

Come sempre è consigliato in questi casi di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario.