Anci Sicilia esprime solidarietà al giornalista Salvo Palazzolo









“Anci Sicilia esprime la propria piena e convinta solidarietà al giornalista Salvo Palazzolo, da oltre un anno costretto a vivere sotto scorta per il suo impegno professionale e civile nella difesa della legalità e del diritto di cronaca”. Lo dicono in una nota il presidente, Paolo Amenta e il segretario generale, Mario Emanuele Alvano. “Le gravi minacce apparse sui social network nei suoi confronti rappresentano un attacco non solo alla persona, ma alla libertà di stampa e ai valori democratici su cui si fonda il nostro Paese”, dichiarano i vertici dell’associazione dei Comuni siciliani.

Infine, per Amenta: “è necessario promuovere forme sempre più efficaci di monitoraggio, responsabilizzazione e verifica della qualità delle informazioni diffuse sui social network, nel pieno rispetto dei principi di libertà di espressione e pluralismo, favorendo al contempo trasparenza, correttezza e consapevolezza nell’uso degli strumenti digitali”.

A Salvo Palazzolo va anche la solidarietà della Redazione di NoveTv.







