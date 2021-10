Amministrative in Sicilia, alle urne il 56,6% dei cittadini aventi diritto

Ancora in corso lo spoglio delle schede elettorali nei 42 Comuni siciliani in cui si è votato ieri e oggi per scegliere il primo cittadino e rinnovare i consigli comunali. In molti comuni è già stato eletto il sindaco, le operazioni comunque procedono per eleggere i consiglieri comunali. I consiglieri da eleggere sono 606.

Erano chiamati al voto in Sicilia complessivamente 537.294 cittadini; si sono recati alle urne 304.434 aventi diritto, pari al 56,66%.

In 29 centri (con meno di 15 mila abitanti) si è votato con il sistema maggioritario e i sindaci risultano eletti al primo turno. E’ nulla, invece, l’elezione a San Cipirello, in provincia di Palermo, dove, pur essendoci un’unica candidata appoggiata da una sola lista, non si è raggiunto il quorum dei votanti che in questo caso deve essere non inferiore al 50 per cento degli aventi diritto.









In altri tredici Comuni, con più di 15 mila abitanti, si è votato col sistema proporzionale. Risulteranno eletti al primo turno i candidati che avranno superato almeno il 40 per cento dei voti validi o, se ci sono due candidati che superano questa soglia, il candidato con più voti tra i due. Negli altri si tornerà alle urne per il ballottaggio domenica 24 e lunedì 25 ottobre.

I dati definitivi delle affluenze per provincia:









Agrigento 55,33%

Caltanissetta 49,17%

Catania 56,42%

Enna 46,99%

Messina 63,45%

Palermo 54,68%

Ragusa 54,07%

Siracusa 56,43%

Trapani 60,24%