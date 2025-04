All’Isola dei Famosi 2025 i siciliani: Angelo Famao, Loredana Cannata e Nunzio Stancampiano

L’Isola dei Famosi” è pronta a tornare su Canale 5 dal 7 maggio: dopo gli annunci di Veronica Gentili alla conduzione e di Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli come inviato in Honduras, è stata svelata una parte del cast che parteciperà al programma.

Andrà nell’isola Angelo Famao Classe 1996, nonostante le sue origini siciliane, è uno dei principali esponenti della musica neomelodica in Italia. In particolare, deve il suo successo al brano “Tu si a fine do munno”.

Può contare di una fanbase decisamente importante, in particolare sui social dove conta quasi 400 mila follower su Instagram. Il cantautore siciliano, è un fenomeno musicale che ha conquistato milioni di fan. Negli ultimi 5 anni ha tenuto oltre 500 concerti, coinvolgendo generazioni intere, dai giovani ai nonni. Su YouTube, il suo brano “Tu Si a Fine do Munno” ha superato i 127 milioni di visualizzazioni, che dall’uscita nel 2018 è rimasto nei primi 40 brani italiani più visualizzati d’Italia, mentre “Se mi dai il cuore” ha superato i 21 milioni. Su Spotify conta oltre 650.000 ascoltatori mensili, e la sua presenza sui social è altrettanto impressionante.

Angelo Famao è già disco d’oro e doppio disco di platino, riconoscimento del suo impatto crescente nell’industria musicale. Angelo Famao è un artista inarrestabile, in continua ascesa, che sta scrivendo la storia della musica popolare. A fine gennaio 2025 lancia “Zoe”, brano che ha scritto e composto con Giovanni Segreti Bruno, Lao Simone e Mario Parise, brano di denuncia ma allo stesso tempo vicinanza per quelle donne che hanno subito o subiscono violenza, pubblicato da AF Production, edizioni Joseba Label.

Anche lei è Siciliana, Loredana Cannata, Ragusana, di Giarratana, attrice che si è fatta apprezzare sul grande schermo e sul piccolo schermo. Ha partecipato a diverse pellicole, anche internazionali, tra cui spicca “Youth – La giovinezza”, di Paolo Sorrentino, ma è con Ferzan Özpetek che ha lavorato più di tutti partecipando a film come “Napoli velata” (2017), “La dea Fortuna” (2019) e “Diamanti” del 2024.

Oltre al cinema, però, si occupa anche di attivismo essendo presidente dell’associazione “Sesto Sole” che porta avanti progetti per le comunità indigene nel sud del Messico.

E dalla Sicilia partirà verso l’Isola anche Nunzio Stancampiano, nato a Catania 22 anni fa si è fatto apprezzare nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi: dopo aver sfiorato l’ingresso nel 2021, quando gli fu preferito Mattia Zenzola, il ragazzo è riuscito a entrare nel cast del programma nell’edizione successiva come ballerino di latino. Successivamente, ha preso parte al cast di “Battiti Live”.

Questi gli altri nomi:

Omar Fantini Bergamasco, nato il 28 gennaio 1973, Omar Fantini è conduttore televisivo e radiofonico e ha preso parte a diversi programmi televisivi e radiofonici tra cui “Zelig Off”, “Provato per voi” e “Lo Zoo di 105”. Ha due figli, Edoardo e Caterina, nati dopo la relazione con l’ex moglie Francesca, con cui è stato sposato dal 2013 al 2022.

Teresanna Pugliese Nata a Napoli il 25 luglio 1987 è conosciuta per aver partecipato a “Uomini e Donne” e al “Grande Fratello Vip”. In particolare, la sua esperienza da corteggiatrice prima e tronista poi nel programma di Maria De Filippi è stata molto apprezzata dal pubblico di Canale 5. Poi, ha iniziato a lavorare come influencer e come opinionista in diversi programmi. Dopo la fine della relazione con Antonio Passatelli, che aveva scelto durante il dating show di Canale 5, ritrova l’amore con Giovanni Gentile da cui ha avuto due figli: Francesco e Gioele.

Cristina Plevani, storica vincitrice della prima edizione del “Grande Fratello”, nel 2001, è stata uno dei volti più amati dal pubblico: ricordata per la sua storia con Pietro Taricone, 25 anni dopo Cristina ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo dopo esserne stata protagonista negli anni successivi alla sua vittoria. Oggi è infatti istruttrice FIN di primo e secondo livello, di fitness e hydro bike nel bresciano dove si divide tra il lavoro in un negozio d’abbigliamento e quello da insegnante di fitness.

Chiara Balistreri 22enne di Bologna, è nota alle cronache per essere stata vittima di violenza fisica e verbale da parte del fidanzato, come ha raccontato a “Le Iene” e anche in una toccante intervista a “Verissimo”.

Patrizia Rossetti Conduttrice televisiva e radiofonica è uno dei volti noti della tv italiana, avendo esordito alla conduzione del Festival di Sanremo nel 1982. Per anni, poi, ha consolidato la sua fama diventando uno dei volti di punta di Rete 4. Negli ultimi anni ha partecipato anche a diversi reality, in particolare al “Grande Fratello Vip” 7 nel 2022-2023.

Camila Giorgi considerata una delle migliori tenniste italiane di sempre, la 34enne di Macerata, ha annunciato il ritiro pochi mesi fa. Negli anni è diventata un’icona di stile, arrivando a presentare un proprio brand nel 2021 e ricevendo dal “The Sun” l’attesta di terza atleta più apprezzata al mondo per stile e avvenenza secondo un sondaggio pubblicato dal tabloid.

Antonella Mosetti Nata a Roma il primo agosto 1975, fa il suo debutto televisivo a “Non è la Rai”, diventando una delle ragazze più amate del programma di Gianni Boncompagni. Da lì la sua carriera ha un’impennata partecipando a diversi programmi in tv ma anche interpretando alcuni ruoli al cinema. L’ultima apparizione in un reality, risale al 2016 quando partecipò al “Grande Fratello Vip”.

Paolo Vallesi Cantautore classe 1964, è nato a Firenze: nei suoi oltre trent’anni di carriera, raggiunge grandi successi e vende dischi in tutta Europa e in America latina. Numerosissimi sono anche i concerti tenuti sia in Italia che all’estero. Negli anni ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo, sia in gara che come ospite. Tra le più importanti troviamo la sua prima partecipazione nel 1991, nella categoria “Nuove proposte, con il brano “Le persone inutili”, brano che lo porta alla vittoria e nel 1992, nella categoria Big, quando raggiunge il grande successo con il brano “La forza della vita”.

Mirko Frezza, Romano, 15 settembre 1973, deve tutto al mondo del cinema, infatti l’attore è stato “salvato” proprio dal grande schermo dopo essere cresciuto a stretto contatto con la microcriminalità romana. Dopo un’adolescenza burrascosa, infatti, è finito anche in carcere dove ha trascorso otto anni. Ha poi partecipato a diversi film e fiction, oltre che ha diversi programmi tv.