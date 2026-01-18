Allerta meteo in Sicilia 19 e 20 gennaio, tutti gli aggiornamenti
- 18 Gennaio 2026 - 16:58
- 0
La Protezione Civile Regionale conferma la fase di maltempo di forte intensità, caratterizzata da venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), precipitazioni abbondanti e mareggiate di forte intensità, prevista per domani, lunedì 19 gennaio e per martedi 20.
Le raccomandazioni alla popolazione
- Limitare l’uso dell’auto e di evitare l’utilizzo dei ciclomotori con attenzione per successive eventuali comunicazioni di provvedimenti restrittivi per la viabilità;
- Muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con mezzi di trasporto, di evitare i sottopassi stradali;
- Non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e blocchi rocciosi ed evitare di avvicinarsi alle coste marine ed i corsi d’acqua;
- Ai cittadini di non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento/esondazione, frane e smottamenti di terreno ed evitare scantinati e di stare in piani bassi durante piogge intense;
- Ai cittadini di stare lontani da alberi ( sia sulle strade sia all’interno dei parchi) e strutture precarie e vulnerabili;
- Alle imprese di costruzione il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, grù e oltre ogni struttura presente nei cantieri edili
- Evitare assembramenti e ostacoli alla viabilità nell’area comunale del centro storico e della Movida in considerazione della pericolosità di rischio idraulico ed idrogeologico;
- Evitare di percorrere le strade lungo le zone costiere e nelle stesse di evitare assembramenti in aree esposte ad eventuali mareggiate
- Di prestare particolare attenzione ad eventuali raffiche di vento che possono causare pericoli legati alla caduta di cartelloni pubblicitari, ponteggi, pali della luce e rami di alberi;
- Di provvedere alla predisposizione di misure e/o accorgimenti che garantiscano, rispetto all’incolumità delle persone, adeguate condizioni di messa in sicurezza di eventuali strutture precarie e/o amovibili in area privata
In provincia di Ragusa molto probabilmente le scuole rimarranno chiuse.
A Vittoria, lunedì e martedì, scuole, parchi e cimitero chiuso
AGGIORNAMENTO ORE 17:13
Alcuni Sindaci hanno già emanato ordinanza di chiusura delle scuole. In provincia di Ragusa, al momento solo Vittoria. Questa attualmente la situazione nelle altre province:
Provincia di Caltanissetta: Gela
Provincia di Catania: Scordia
Provincia di Messina: Caprileone (scuole chiuse anche martedì 20 gennaio), Caronia, Giardini-Naxos, Lipari (scuole chiuse anche martedì 20 gennaio), Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, San Marco d’Alunzio, Taormina, Torrenova
Provincia di Siracusa: Lentini, Priolo Gargallo
IN AGGIORNAMENTO