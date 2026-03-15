Allerta meteo arancione, scuole chiuse in alcuni Comuni









Cattive condizioni meteo nella giornata di lunedì 16 marzo. Il dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha pubblicato un avviso di allerta meteo per la giornata di domani. Già a partire da mezzanotte è previsto un peggioramento:

L’allerta arancione in tutta la Sicilia orientale ionica, tirrenica e del canale di Sicilia.

Le previsioni indicano il persistente verificarsi di precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni più intensi sui settori orientali dell’isola.

I fenomeni potranno essere accompagnati da:

– rovesci di forte intensità,

– forti raffiche di vento,

– locali grandinate,

– frequente attività elettrica.

Il Dipartimento della Protezione Civile regionale invita i Sindaci, i Comuni, le strutture territoriali di protezione civile e le organizzazioni di volontariato ad attivare le procedure previste dai rispettivi Piani di Protezione Civile.

Prestare particolare attenzione alle seguenti aree e condizioni di rischio:

Aree soggette a frana, esondazione o allagamento, inclusi sottopassi e tratti stradali depressi.

Intersezioni tra rete stradale e reticolo idrografico, con particolare riguardo ai punti di interferenza tra viabilità e corsi d’acqua.

Strade soggette a deflusso superficiale delle acque meteoriche e passaggi a guado su torrenti o fiumi, dove possono verificarsi improvvisi aumenti della portata.

Aree costiere esposte a mareggiate e venti intensi, con possibili fenomeni di erosione, ingressione marina o difficoltà alla circolazione.

Tratti di viabilità in forte pendenza o prossimi a versanti instabili, dove possono verificarsi colate detritiche o smottamenti.

Presenza di ostruzioni o accumuli in torrenti, fossi o canali di scolo, che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque e provocare esondazioni localizzate.

Si raccomanda ai cittadini di mantenersi informati attraverso i canali ufficiali del Comune, della Protezione Civile e di adottare comportamenti prudenti nelle aree potenzialmente esposte a rischio.

Ulteriori e eventuali aggiornamenti saranno diffusi nelle prossime ore sulla base dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche.









SCUOLE CHIUSE

A seguito dell’allerta meteo arancione prevista per la giornata di domani, il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha firmato un’ordinanza con misure preventive a tutela della sicurezza della cittadinanza. Scuole, impianti sportici, cimiteri chiusi domani, 16 marzo 2026.

AGGIORNAMENTO ORE 20:58

Alcuni Sindaci della provincia di Catania hanno disposto la chiusura delle scuole cittadine: Catania, Aci Catena, Acireale, Motta Sant’Anastasia, Ramacca, Scordia, Mascali, Ragalna, Riposto, Giarre, Belpasso, Misterbianco, Aci Sant’Antonio, Aci Castello, Fiumefreddo di Sicilia, Mascalucia, Santa Venerina, Paternò, San Giovanni la Punta, Valverde, San Gregorio di Catania, Aci Bonaccorsi, Bronte, San Pietro Clarenza.

Anche a Rosolini le scuole rimarranno chiuse.

Vi aggiorniamo nel corso della serata anche sull’eventuale chiusura delle scuole negli altri comuni della provincia di Ragusa. Al momento, come vi abbiamo già comunicato, solo a Vittoria le scuole sono state chiuse.

AGGIORNAMENTO ORE 21:02

Il sindaco di Noto ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, parchi e giardini, siti museali, Teatro, Villa Romana del Tellaro, del Cimitero e degli impianti sportivi.

AGGIORNAMENTO ORE 21:09

Riepiloghiamo in questo nuovo aggiornamento, i Comuni dove le scuole rimarranno chiuse.

Provincia di Catania

Catania, Aci Catena, Acireale, Motta Sant’Anastasia, Ramacca, Scordia, Mascali, Ragalna, Riposto, Giarre, Belpasso, Misterbianco, Aci Sant’Antonio, Aci Castello, Fiumefreddo di Sicilia, Mascalucia, Santa Venerina, Paternò, San Giovanni la Punta, Valverde, San Gregorio di Catania, Aci Bonaccorsi, Bronte, San Pietro Clarenza,

Provincia di Messina

Alì, Alì Terme, Antillo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d’Agró, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Mongiuffi Melia, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Scaletta Zanclea, Taormina.

Provincia di Siracusa

Siracusa, Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Solarino, Sortino

Provincia di Ragusa

Vittoria

AGGIORNAMENTO ORE 21:12

A seguito della segnalazione di allerta meteo diramata questo pomeriggio dalla Protezione Civile regionale, per la giornata di domani, lunedì 16 marzo 2026, saranno sospese tutte le attività didattiche in presenza (lezioni, esami, sedute di laurea) previste in tutte le sedi dell’Università di Catania, incluse le strutture didattiche di Ragusa e Siracusa.

IN AGGIORNAMENTO