Con Allegri la Juventus è di nuovo la favorita per la vittoria dello scudetto?

La Juventus è riuscita in una impresa che non era mai riuscita a nessuno nella storia della nostra Serie A e che difficilmente si verificherà di nuovo. Vincere nove scudetti consecutivi non è mai semplice, ma farlo in un campionato competitivo e ricco di talento come quello italiano è ancora più difficile. La scorsa stagione, però, ha segnato la fine di un ciclo e c’è enorme interesse nello scoprire se il ritorno di Allegri potrà riportare nuovamente la Vecchia Signora sul tetto del calcio italiano.

Allegri è tornato per vincere

Dando un’occhiata alle quote e scommesse sul calcio di oggi vediamo come la Juventus sia nuovamente la favorita per la vittoria del titolo. A dire il vero i bianconeri lo erano anche l’anno passato ma poi, vuoi per meriti altrui, vuoi per demeriti propri, si sono ritrovati a lottare per un piazzamento in Champions raggiunto solo all’ultima giornata con la colpevole complicità del Napoli. Le responsabilità degli scarsi risultati dei bianconeri sono diffuse e non possono essere imputate solo ad Andrea Pirlo, ma la società ha comunque deciso di affidarsi all’usato sicuro scegliendo come nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano torna così ad allenare dopo due anni lontano dei campi e lo fa da protagonista, sulla panchina che negli ultimi anni gli ha regalato cinque scudetti e due finali di Champions League. Complice anche il mercato in uscita dell’Inter che si è sensibilmente indebolito, ora la Juventus è nuovamente la favorita indiscussa per la vittoria dello scudetto anche se questa volta i bianconeri dovranno faticare più del previsto se vorranno scrivere un’altra pagina della loro storia.

Focus sulle rivali dei bianconeri

L’Inter, come detto, è la squadra che è uscita peggio da questa sessione estiva di calciomercato. Conte, Lukaku e Hakimi sono dei fuoriclasse assoluti e sono difficilmente rimpiazzabili, ma Marotta è riuscito a mettere a segno un ulteriore capolavoro portando alla corte di Simone Inzaghi dei calciatori che hanno tutte le qualità per non far rimpiangere i loro predecessori. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è come di consueto la società che ha cambiato meno e dopo la cessione di Romero a Bergamo si godono il turco Demiral che con la maglia della Juventus ha dimostrato di avere un enorme potenziale che non è ancora riuscito a esprimere appieno. Se c’è un uomo capace di valorizzare al massimo il capitale umano a propria disposizione quest’uomo è proprio Gasperini e la sensazione è che il turco compirà il tanto atteso salto di qualità già in questa stagione. Anche il Milan ha cambiato poco, ma la squadra di Stefano Pioli è attesa alla prova del nove dopo il deludente girone di ritorno dell’anno passato in cui i rossoneri hanno faticato a esprimersi sui livelli di inizio stagione. Cresce l’attesa anche nei confronti di Roma, Lazio e Napoli che sono reduci da un cambio in panchina e vogliono compiere un’impresa destinata a restare nella storia del calcio italiano.

La Juventus resta quindi la favorita, ma Allegri troverà una situazione completamente diversa da quella che ha lasciato quando tre anni fa decise di salutare Torino.