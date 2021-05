Addio Maestro. Baudo: “E’ stato un poeta” | Caccamo: “Per sempre grato, ti voglio bene” | Venuti: “E’ stato un ciclone”

I social risultano pieni di immagini, foto e video, del Maestro Franco Battiato, scomparso stamattina. Sui social sono apparsi moltissimi messaggi di cordoglio da parte dei suoi fan ma anche dei colleghi e dei volti noti che hanno voluto ricordare così questo artista poliedrico come la sua musica. Battiato, Artista visionario, colto, ironico, eclettico, curioso sperimentatore, Franco Battiato ha rivoluzionato la musica italiana fondendo più registri (musicale, linguistico, estetico) e coniugando lo spirito più avanguardistico e colto a quello più popolare. Il suo estro e la sua creatività hanno trovato espressione anche in altri ambiti artistici (pittura, cinema, editoria) contribuendo a definire la sua originale personalità.









“Sono davvero scosso da questa notizia, Franco era un amico e un grande artista. Battiato era un personaggio unico, coltissimo, delicato. Non è stato un paroliere e un musicista raffinato, è stato un poeta. Ha raccontato anche la nostra Sicilia, in maniera critica, aveva questa casa sull’Etna a Milo, non lontano da quella di Lucio Dalla, un altro grandissimo, cui cui avevano un rapporto di stima”. È il commento di Pippo Baudo, interpellato dall’AGI.

Il post di Giovanni Caccamo:

L’aria di primavera abbraccia il tuo respiro,

il silenzio ristora il tuo volto,

le nostre lacrime accompagnano il tuo corpo fiorito al passaggio.

Presenza d’amore, profumi,

ombra e luce, armonia.

Un coro di angeli ti accoglie

intonando Lodi di festa.

Irradiati dalla tua energia,

connessi alla tua infinita bontà,

eredi del tuo presente in divenire,

satelliti nell’aria.

A presto, anima antica.

Per sempre grato,

Ti voglio bene,

Giovanni.

“È stato un ciclone, è riuscito a coniugare cultura bassa e alta come nessun altro, decontestualizzando l’una e l’altra, sia con profondità di pensiero filosofico che con grande ironia, a smarcarsi da quell’occidente un po’asservito al pop-rock anglosassone e a trovare un suo respiro europeo. Insomma, ce n’è abbastanza per poter dichiarare che dopo Battiato niente è stato più come prima», afferma Mario Venuti. «L’ultima volta l’ho incontrato in concerto con Alice, in teatro a Catania. Ero in prima fila. Alla fine mi fece cercare perché voleva salutarmi. Tante volte poi, anche di recente, Luca Madonia mi ha detto: “Dai, saliamo a Milo da Franco”. Non ho voluto, non me la sono sentita».

Non ha nascosto il suo dolore neanche Rita Pavone: “Il cuore è a pezzi. Non ci sono parole atte ad esprimere il mio profondo dolore per la scomparsa di un enorme, inarrivabile Artista: Franco Battiato. Ricordo come mi accolse e come mi abbracciò, lui che non amava i contatti fisici. Che il Signore ti accolga e abbia cura di te”, ha scritto la cantante su Twitter, pubblicando una foto insieme a Battiato.

“Non si muore mai. Franco vivrà sempre qui con noi in questa casa“: così Dori Ghezzi ha ricordato Battiato alla presentazione a Genova della Casa dei Cantautori alla presenza in videoconferenza del ministro della Cultura, Dario Franceschini. “Qui a Genova nel 2000 – ha ricordato ancora Dori Ghezzi – Franco insieme ad altri cantanti fece un omaggio a Fabrizio De André cantando ‘Amore che vieni, amore che vai’ e lui non riuscì a finirla per la commozione”.

“Addio al Maestro Franco Battiato. Viva Franco Battiato“, sono le parole con cui Vasco Rossi lo ha voluto ricordare sul

Continua a leggere NoveTv la nostra Lettura diventa Premium Sostienici o Accedi per sbloccare il contenuto!

SOSTIENICI

Hai perso la password?