A Giugno le Frecce Tricolori a Marina di Modica e Noto
- 15 Gennaio 2026 - 14:50
Le Frecce Tricolori sorvoleranno Marina di Modica il 26 giugno e Noto il 28 giugno 2026, portando nei cieli della Sicilia sud-orientale il saluto dell’Aeronautica Militare e un momento di grande emozione.
A dare la notizia stamattina, l’on. Nino Minardo, che scrive: “Un grazie sentito al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Antonio Conserva, e a tutta l’Aeronautica Militare per l’attenzione dimostrata verso la nostra Isola. Saranno due giornate di festa, da vivere insieme. Prepariamoci ad alzare gli occhi al cielo.”