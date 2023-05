A Gela “Fiore di Agave”, il nuovo film di Salvatore Arimatea

Dopo la prima nazionale a Messina, Gela ospiterà al cinema Hollywood sabato 13 e domenica 14 Maggio alle ore 20.30 il film “Fiore di Agave”, il nuovo progetto cinematografico del regista Salvatore Arimatea, con Attrice protagonista la gelese Clara Cirignotta.

Sarà presente la Presidente AIDO Sicilia Paola Pisciotta.

Sabato 13 Maggio alle ore 16.30 presso la sala Pinacoteca del Comune di Gela, si svolgerà la conferenza stampa del film e a seguire il convegno, per parlare della tematica sociale, con la presenza della Presidente AIDO Sicilia Paola Pisciotta, del cast, regia e produzione.

Un momento molto atteso per questa pellicola “Made in Messina”, prodotta dal CAM, Centro Artistico del Mediterraneo, in collaborazione con Villa Martius di San Pier Niceto, l’AIDO Associazione Italiana Donatori di Organi e Tessuti, AMA Onlus di Osimo, la Federazione Moda Italia, la Confcommercio di Messina e con il sostegno di Lineaemme Arredamenti, Reasika, Finalmente Mamma, Ritrovo Fellini e Marina del Nettuno Yachting Club.

Francesca Barbera, Presidente del CAM e Produttore del film, dichiara: “Fiore di Agave è quanto di più corale possa esistere tra i prodotti cinematografici di una casa di produzione autonoma e Messinese. Poter approdare finalmente al Cinema, dopo due anni di stop per via del COVID 19, rappresenta, per ognuno di noi, un traguardo importante ma anche il lancio di un lavoro che ha significato grande sacrificio, dedizione e amore. Amore per questa terra, per il Cinema, volano di economia, sviluppo sociale ed espressione di valori. Valori che trasudano in tutti i lavori del C.A.M. e di chi, fino ad oggi, ne ha fatto parte in un modo o nell’altro. Pertanto, da Presidente e Produttore vorrei porgere il mio grazie a tutti coloro che hanno aderito a questo progetto cinematografico.









Il film offre significativi spunti di riflessione su temi di attualità molto discussi dibattuti, quali la donazione degli organi e l’aborto ed avrà, inoltre, come fine la valorizzazione, comunicazione, promozione del patrimonio e delle attività nel campo artistico-socio-culturale, quali elementi di sviluppo sociale ed economico della Città di Messina e di diffusione della stessa entità.

Il cast di Fiore di Agave è composto da Fioretta Mari, Clara Cirignotta, Ida Elena De Razza, Andrea Messina, Federica Biondo, Lelio Naccari, Caterina Mangano, con la partecipazione straordinaria di Turi Giuffrida.

TRAMA

Una bambina è inspiegabilmente chiusa in una stanza e cerca in tutti i modi di convincere Martina, la madre, a farla uscire. La donna però decide di non aprirle, non finché la sua vita va a rotoli, non finché i tasselli del suo presente son saltati tutti per aria, non finché, da sola, non è in grado di impegnarsi a far si che la figlia possa realizzare i suoi sogni e i suoi progetti. In un crescendo di tensione, paura e coraggio si compie la più ardua battaglia dell’esistenza.

Martina però non è proprio da sola, ha accanto a se un’altra figura di donna, Barbara, che per un gioco del destino, è legata a lei attraverso un cordone indissolubile.

Barbara, con la sua caparbietà, la sua forza d’animo, la sua saggezza e il suo coraggio si impegnerà con tutta se stessa ad aiutare Martina ad affrontare, a muso d’uro, i fantasmi della sua vita e a lottare col nemico più spietato e senza ritegno mai incontrato: se stessa.

Il soggetto del film è stato scritto da Salvatore Arimatea e la sceneggiatura è stata composta da Salvatore Arimatea, Fabio Martinez, Daniele Franchina e Denis Pergolizzi, la regia è di Salvatore Arimatea, la Produttrice è Francesca Barbera, il Direttore di Produzione è Paola Costa, l’Ufficio Stampa è curato da Chiara Chirieleison, il Direttore della Fotografia e del Montaggio è Daniele Franchina, l’Aiuto Regista e Coatching è Denis Pergolizzi, la Segretaria di Edizione è Annamaria D’Angelo, la Scenografa è di Grace Pagano, i Costumi sono a cura dell’Atelier Fleres di Cristina Fleres, l’Operatore alla Macchina è Fino La Leggia, il 1° Fonico è Carmelo Sfogliano, il 2° Fonico è Blue Falabella, il Trucco è curato dalla Truccheria Cheri di Orazio Tomarchio, la Seconda Unità di Ripresa è diretta da Francesco Romagnolo con la collaborazione di Alessandro Pagano per la Frafilms, il Fotografo di Scena è Carlo Gandolfo, l’Ispettore di Produzione è Piero Marzo, gli Assistenti di Produzione sono Smeralda Foti e Katia Maiorana, la Segretaria di Produzione è Aurora Ciappina, la colonna sonora è composta da Gianluca Rando.