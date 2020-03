Truffe Covid 19, il capitano Ferrante: nessuno può fare tamponi a casa

In questi giorni di emergenza e di preoccupazione occorre stare attenti alle truffe. Ci sono malintenzionati che speculano sulle paure prendendo di mira soprattutto gli anziani.

A Scicli è accaduto che due persone si sono presentate a casa di una signora qualificandosi come operatori comunali autorizzati ad effettuare tamponi per il Covid 19. La signora, così come raccontato dalla figlia su Facebook, fortunatamente non li ha fatti entrare, ma occorre mettere in guardia tutte le persone che si trovano da sole a casa perché non cadano nella trappola. Nessuno può effettuare tamponi a domicilio.









Lo spiega bene il capitano dei carabinieri della Compagnia di Modica, Francesco Ferrante: “bisogna chiamare immediatamente il numero unico di emergenza 112 – dice- qualora persone sconosciute dovessero presentarsi alla porta dicendo di essere titolate per effettuare tamponi. Al momento non è prevista alcuna attività di questo tipo, qualora si abbiano dei sintomi, occorre rivolgersi ai numeri messi a disposizione dalla Regione o dall’azienda sanitaria, oppure contattare il proprio medico di famiglia”.

(fonte: La Sicilia)