Vittoria – Stasera incontro con l’enologo e blogger Sergio Di Loreto

Sergio Di Loreto, enologo, blogger e marketing manager di una delle aziende vinicole più importanti del mondo, il gruppo Frescobaldi Ornellaia Masseto, sarà ospite a Vittoria l’Enoteca Enogastronomica Mattei, per un’esclusiva serata in cui sarà possibile degustare cinque vini di alta gamma dell’azienda Marchesi Frescobaldi, la più antica famiglia vinicola italiana.

L’evento è organizzato da Gianni Arrabito in collaborazione con il padrone di casa, partner dell’evento, Salvatore Faviana.

La serata sarà anche l’occasione per inaugurare la nuova location dell’Enoteca Enogastronomica Mattei, sita in via Generale Cascino 43 /A.

Nella Firenze medievale, i Frescobaldi estesero la loro influenza come banchieri, guadagnandosi il titolo di tesorieri della corona inglese. Poco più tardi, col fiorire del Rinascimento, divennero mecenati di importanti opere a Firenze, come la costruzione del ponte Santa Trinita e la basilica di Santo Spirito.









Con grande apertura verso il futuro, gli antenati della famiglia introdussero nel 1855 in Toscana dei vitigni allora sconosciuti tra cui Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero e Chardonnay.

Sergio Di Loreto è considerato un mito dell’enologia italiana: solitamente, le sue degustazioni sono delle vere e proprio “lectio magistralis” sul vino e il mondo enologico, appassionate riflessioni su ciò che il mondo del vino ha rappresentato in passato e su cosa, invece, rappresenta oggi. Insieme al celeberrimo enologo, sarà possibile degustare 5 vini di alta gamma Marchesi Frescobaldi: Alìe Rosé, un vino Rosé elegante dal colore chiaro, con tenui riflessi rubino, un raffinato equilibrio tra Syrah e Vermentino; Lucente 2012, Il toscana rosso prodotto al 75% con uve Merlot e al 15% con uve Sangiovese, è un super tuscany prodotto e coltivato nel territorio di Montalcino; Nipozzano Chianti Rufina Riserva DOCG 2015, vino storico dell’azienda prodotto al Castello Nipozzano che si trova a circa 35 Km a Nord-est di Firenze, simbolo della tradizione vitivinicola toscana, da oltre 20 anni è nella classifica fra i primi 100 vini al mondo; Cicinis Bianco, prodotto da un vigneto di Sauvignon blanc chiamato Cicinis sull’omonima collina nel cuore del Collio, in Friuli Venezia Giulia; e per finire, un Cleve Rosso friulano DOC, un Cabernet Sauvignon fruttato dal carattere deciso e robusto. La serata finirà con una degustazione di Grappa e sigari toscani. Ad accompagnare la degustazione di vini, le prelibatezze dello chef di Enoteca Gastronomica Mattei, Gabriele Gueli.