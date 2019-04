Uova di Pasqua per dare una speranza in più a quanti lottano ogni giorno, per sconfiggere la Fibrosi Cistica

Anche quest’ anno la Lega Italiana Fibrosi Cistica Sicilia (ONLUS), ha promosso la raccolta fondi in occasione delle festività di Pasqua, attraverso la vendita di Uova di Pasqua artigianali.

Per l’ occasione, molte scuole della Regione hanno aderito a questa campagna di sensibilizzazione e solidarietà nei confronti dei pazienti affetti da questa terribile patologia, e per il finanziamento della ricerca scientifica.

In provincia di Ragusa hanno aderito alla nobile iniziativa: l’ Istituto Superiore “Q. Cataudella”, l’ Istituto comprensivo “G. Dantoni” , di Scicli e l’ Istituto comprensivo “G. Rogasi” di Pozzallo e il “Curcio” a Ispica.

Cordiali ringraziamenti da parte della delegata di zona, Lucia Miceli: “a nome di tutta l’ Associazione siciliana Fibrosi Cistica di Palermo, ai Dirigenti scolastici delle scuole che hanno sostenuto questa nobile iniziativa, ai docenti referenti del progetto e a quanti hanno collaborato alla realizzazione. Voglio inoltre ringraziare – aggiunge Lucia Miceli – quanti hanno acquistato le uova tramite il passa-parola, quanti hanno telefonato per contribuire all’inizitiava, grazie quindi a tutti gli amici, i parenti e i colleghi che hanno acquistato le uova della Fibrosi Cistica, regalando una speranza in più a quanti lottano ogni giorno, per vincere questa malattia. Ne approfitto per augurare a tutti una serena Pasqua, piena di salute” – conclude Lucia Miceli.

Nella foto sotto alcuni studenti pozzallesi