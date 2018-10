Torna il maltempo in tutta la Sicilia. Domenica 28 Ottobre Allerta Meteo Arancione

Non sarà una bella domenica questo 28 Ottobre 2018: torna l’allerta meteo.

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha diramato infatti un bolletino meteo preoccupante: allerta meteo arancione.

Precipitazioni diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, su settore ionico della Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto dell’Isola.

Inoltre si prevede il persistere di venti da forti a burrasca.









La Protezione Civile Regionale invita tutti gli Enti e i Sindaci in particolare, a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile in attuazione ai LIVELLI DI ALLERTA e alle corrispondenti FASI OPERATIVE.

Nell’avviso diramato si legge inoltre: “i responsabili locali di protezione civile sono invitati a prestare specifica attenzione alle condizioni meteorologiche locali e alle loro variazioni, non prevedibili e talora repentine, nonché agli effetti al suolo derivanti, ancorché potenziali, temuti o presumibili, adeguando all’occorrenza e opportunamente le Fasi operative e i propri modelli di intervento. In particolare, se sono note condizioni di vulnerabilità del territorio per effetto di dissesti precedenti, la Autorità locali di protezione civile possono, all’occorrenza, adottare Fasi Operative con livelli superiori a quelli del presente Avviso. Si raccomanda di dare la massima e tempestiva diffusione del presente Avviso”.

Come sempre una raccomandazione per i cittadini, quella di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario.