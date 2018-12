Startup e innovazione a Ragusa

Startup e innovazione rappresentano un tassello importante in un quadro di rilancio dell’economia ragusana e del suo territorio. Lo sviluppo di ecosistemi capaci di competere sia a livello ragionale che nazionale con le attuali sfide del mercato del lavoro, in un contesto di dinamicità e fluidità di idee, costituisce ormai un modello di sviluppo ampiamente utilizzato e che trova importanti esempi sia in Sicilia che nel ragusano.

I numeri a livello regionale dimostrano la dinamicità di quei settori legati all’innovazione del tessuto imprenditoriale. Ad Agosto del 2018 erano attive sul territorio regionale circa 500 startup innovative che hanno collocato la Sicilia al sesto posto della classifica nazionale. I dati pubblicati nel Report sulle startup innovative italiane, realizzato dal ministero dello Sviluppo economico con Unioncamere e Infocamere mostra un quadro a livello locale in cui le startup rappresentano il 2,24% delle imprese regionali.

In questo contesto non mancano i sostegni concreti alle imprese che intendono portare avanti progetti di innovazione digitale. Ne è un esempio, ultimo in ordine di tempo, il workshop organizzato lo scorso Novembre 2018 dalla Camera di Commercio di Catania, Ragusa, Siracusa della Sicilia Orientale. In quell’occasione è stato presentato infatti il Bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto “voucher digitali 4.0” messi a disposizione delle imprese della provincia di Catania, Ragusa e Siracusa.

La realtà economica del territorio si sta muovendo da tempo in direzione di una promozione su scala più ampia delle eccellenze locali con progetti ad esempio di e-commerce per la vendita di prodotti biologici del territorio e di servizi al turista. La valorizzazione della qualità attraverso la commercializzazione di prodotti del comparto agroalimentare di alta qualità, è la mission dell’azienda Natura Iblea che attraverso la sua piattaforma online Paniere Bio gestisce una rete di vendita online che si è imposta come una delle realtà con i maggiori volumi produttivi biologici del sud Italia. Un traguardo importante reso possibile grazie a un’innovazione digitale che, contando sulla qualità e localizzazione dei prodotti, si è affermata ben oltre i confini regionali. Strumenti su cui ha puntato anche Italy Experience, startup innovativa di Comiso che sfruttando le potenzialità del digitale mette in relazione gli operatori di servizi turistici con viaggiatori alla ricerca di esperienze local. Un tour della città, una visita enogastronomica, oppure l’immersione in un itinerario artistico e culturale. Basta inserire la località e le attività a cui vogliamo partecipare e l’interfaccia semplice e intuitiva ci propone le varie offerte turistiche dell’area.

Non mancano poi realtà imprenditoriali che a Ragusa hanno saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano a livello nazionale come la Shine Soundtracks che a maggio 2018 ha partecipato alla prima edizione del Rome Video Game Lab.

Un appuntamento di primo piano per parlare di nuovi linguaggi e di crossmedialità in un’epoca in cui i canali che veicolano contenuti culturali si fanno sempre più liquidi e che riprendono dal linguaggio del gaming e dalle meccaniche che ne stanno alla base molte delle loro componenti fondamentali. Dalla sua origine la Shine Soundtrack è impegnata all’esplorazione di nuovi canali visto che ha realizzato colonne sonore originali, così come effetti audio per film e videogame. E proprio quest’ultimo settore ha visto negli ultimi anni una crescita esponenziale. A livello di piattaforme online che come Unibet Italia si sono affermate nel mercato europeo per la quantità di proposte videoludiche e per una crescente attenzione alle novità tecnologiche come il gioco live; per coinvolgere sempre più utenti in una dimensione interattiva dell’offerta ludica.

Sia a livello di mobilità con un occhio al mobile friendly dove aziende come Gameloft si sono concentrate per sviluppare videogame dedicati esclusivamente a dispositivi come smartphone e tablet.

E sono proprio le app a diventare, per il territorio ragusano, strumento potente per gettare le basi di una circular economy virtuosa e attenta alla ecosostenibilità ambientale. L’app “EcoModica”, scaricabile gratuitamente, si propone come servizio agli utenti per migliorare la consapevolezza nella destinazione dei vari rifiuti. Mettendo in comunicazione cittadini e utenze del territorio di Modica permette ai primi di arricchire il calendario ricordando i giorni di raccolta e alle seconde di inviare news e aggiornamenti in tempo reale. Una rete digitale al servizio dell’ambiente in un’ottica di vicinanza tra istituzioni e cittadini.

Un atteggiamento di apertura e positività che sono anche gli elementi che contraddistinguo una delle più giovani startup di Ragusa che con il brand Positive ha voluto rilanciare il settore dell’abbigliamento in una dimensione di creatività e ottimismo. Il messaggio Crea in te che sta dietro al progetto riassume in poche parole l’atteggiamento di una nuova generazione di imprenditori che con coraggio e desiderio di innovazione hanno deciso di puntare sulla rinascita economica e sociale del territorio.