Start Scicli: “Marina Iabichino nominata Assessore, continua il nostro impegno per la città”

Abbiamo accolto con senso di responsabilità la proposta del sindaco di nomina ad Assessore di Marina Iabichino, membro attivo del nostro movimento Start Scicli. Una scelta che abbiamo fatto in linea con il percorso intrapreso sin dal 2014 per la nostra città, con spirito di servizio e in un’ottica di discontinuità rispetto al passato. Questa è la direzione verso cui deve essere inteso il sì di Marina e del nostro gruppo a farsi carico di questo gravoso compito.

Si va avanti insieme al sindaco che ha creduto, e continua a credere, in un progetto di rinnovamento generazionale, di costruzione di un futuro prossimo.

È giusto da subito fugare ogni dubbio: saremo inflessibili, come siamo stati finora, rispetto a coloro i quali intendono la politica come viatico per i propri interessi a discapito degli interessi reali della città.

Questo passo rappresenta per noi una nuova partenza. Il nostro impegno resta per la costruzione di un progetto per la città che veda protagoniste le nuove generazioni in un’ottica di reale cambiamento.

Il nostro grande in bocca al lupo va al nuovo assessore, a cui daremo un sostegno costante e concreto.

Start Scicli

Nella galleria fotografica sotto la nuova giunta Giannone, Marina Iabichino e le tre donne della giunta Giannone, Viviana Pitrolo, Caterina Riccotti, e la new entry Marina Iabichino